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Суд над слесарями "Борисовгаза", обвиняемыми в гибели шести человек, начнется 5 января
04.01.2017 11:19 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 4 января. Суд по делу об отравлении газом двух семей в Борисове в начале прошлого года начнется в суде Борисовского района 5 января.
Как сообщила БелаПАН заведующая сектором по работе с обращениями граждан Минского областного суда Зоряна Жуковская, обвиняемые — два слесаря аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения 4-го разряда филиала ПУ "Борисовгаз". Им инкриминируют причинение смети по неосторожности двум и более лицам (ч. 2 ст. 144 УК).
Поздно вечером 27 января от дежурного аварийной газовой службы "Борисовгаза" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в открытии дверей в квартирах пятиэтажного дома по улице Днепровской в Борисове. В ходе выяснения обстоятельств была получена информация, что ранее в квартире на третьем этаже обнаружены двое погибших (пожилые мужчина и женщина). Сотрудники МЧС по лестнице проникли в квартиру на втором этаже, где были обнаружены тела четырех человек, в том числе детей 10 и 17 лет.
На месте первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков возбудил дело по ст. 428 УК (служебная халатность) по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами МПУ "Борисовмежрайгаз", повлекшего гибель шести человек.
Как сообщил 22 декабря в программе "Надо разобраться" телеканала ОНТ председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, в ходе расследования установлено, что в стране отсутствует единый государственный орган, который обеспечивает газовую безопасность граждан. "Мы подготовили соответствующее письмо в Совет министров, и, насколько я информирован, комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине поручено разработать нормативные документы по созданию государственного газового надзора. Я думаю, что в следующем году он приступит к работе", — сказал председатель СК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 4 января. Суд по делу об отравлении газом двух семей в Борисове в начале прошлого года начнется в суде Борисовского района 5 января. Как сообщила БелаПАН...
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