﻿ В витебском зоопарке можно задобрить символ 2017 года. 21.by
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В витебском зоопарке можно задобрить символ 2017 года

04.01.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Задобрить символ 2017 года можно в витебском зоопарке, сообщила директор учреждения Ирина Орлова.


Фото: umm4.com

«На смену года Обезьяны приходит год Красного Петуха, а его талисманом является павлин — символ счастья и благополучия, процветания и гармонии. В зоопарке живут пара павлинов, а также два петуха и шесть курочек. На праздники и в дни зимних каникул у нас особенно много посетителей, которые спешат задобрить этих пернатых отборной пшеницей, а также сфотографироваться с символом и талисманом года», — рассказала Ирина Орлова.

Павлин и петух в витебском зоопарке «выездные»: участвуют в различных новогодних программах. Так, 14 января они станут гостями на празднике в Придвинской резиденции Деда Мороза в Витебском районе. Дети и взрослые смогут не только погладить китайского шелкового петуха, но и достать из шапки в лапках у обезьянки — символа 2016 года — пожелание на 2017-й.

 
Теги: Витебск
 
 
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Павлин и петух в витебском зоопарке "выездные": участвуют в различных новогодних программах.

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