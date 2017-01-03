Циклон Axel принес в Беларусь сложные погодные условия: снег, на большей части территории сильный, метель. В столице к уборке улиц привлечено 417 единиц техники, задержки в графике движения общественного транспорта составляют на отдельных маршрутах до 16 минут. Кроме того, коммунальники готовы привлечь минчан на помощь в уборке снега, обеспечив их инвентарем.



Фото: Елена Бычкова

«Около 300 машин было выведено на уборку улиц в ночную смену, сейчас работает 417 единиц техники. В случае необходимости готовы вывести на уборку дополнительную технику. Постоянно проводится обработка дорожного полотна противогололедными материалами. Усилия направлены и на очистку пешеходных зон, остановок общественного транспорта, входов в подземные пешеходные переходы — задействовано более 800 уборщиков территорий», — сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Анатолий Жамоздик.

Он пояснил, что в условиях снегопада одномоментно убрать снег невозможно на территории свыше 22 млн кв. м, из них 18 млн кв. м составляет проезжая часть. «Работы по очистке от снега идут в напряженном ритме», — сказал представитель ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома».

Из-за снегопада нарушена и работа общественного транспорта.

По всему городу задержка в движении автобусных и троллейбусных маршрутов составляет до 16 минут, трамвайных — 5−7 минут.

«Дополнительные единицы транспорта не планируется выводить на линии — в сложных погодных условиях транспорт движется, хотя и с задержками», — отметили в ГП «Минсктранс».

Между тем, как отмечают в ГО «Минское городское жилищное хозяйство», при осложнении погодных условий и усилении снегопада на улицы готовы дополнительно вывести необходимое количество работников и привлечь жителей столицы, обеспечив их инвентарем.

«В настоящее время работа идет в штатном режиме. На уборку дворовых территорий с самого утра выведено 3211 человек, 11 единиц техники. Уже на 8.30 было израсходовано для посыпки пешеходных дорожек 174 т противогололедных реагентов», — сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Виталий Смирнов.

«Всплеска ДТП из-за снегопада не произошло, все службы работают в стабильном режиме», — отметил начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

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