﻿ Из-за циклона Axel коммунальники готовы привлечь минчан на помощь в уборке снега. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Из-за циклона Axel коммунальники готовы привлечь минчан на помощь в уборке снега

04.01.2017 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Циклон Axel принес в Беларусь сложные погодные условия: снег, на большей части территории сильный, метель. В столице к уборке улиц привлечено 417 единиц техники, задержки в графике движения общественного транспорта составляют на отдельных маршрутах до 16 минут. Кроме того, коммунальники готовы привлечь минчан на помощь в уборке снега, обеспечив их инвентарем.


Фото: Елена Бычкова

«Около 300 машин было выведено на уборку улиц в ночную смену, сейчас работает 417 единиц техники. В случае необходимости готовы вывести на уборку дополнительную технику. Постоянно проводится обработка дорожного полотна противогололедными материалами. Усилия направлены и на очистку пешеходных зон, остановок общественного транспорта, входов в подземные пешеходные переходы — задействовано более 800 уборщиков территорий», — сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Анатолий Жамоздик.

Он пояснил, что в условиях снегопада одномоментно убрать снег невозможно на территории свыше 22 млн кв. м, из них 18 млн кв. м составляет проезжая часть. «Работы по очистке от снега идут в напряженном ритме», — сказал представитель ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома».

Из-за снегопада нарушена и работа общественного транспорта.

По всему городу задержка в движении автобусных и троллейбусных маршрутов составляет до 16 минут, трамвайных — 5−7 минут.

«Дополнительные единицы транспорта не планируется выводить на линии — в сложных погодных условиях транспорт движется, хотя и с задержками», — отметили в ГП «Минсктранс».

Между тем, как отмечают в ГО «Минское городское жилищное хозяйство», при осложнении погодных условий и усилении снегопада на улицы готовы дополнительно вывести необходимое количество работников и привлечь жителей столицы, обеспечив их инвентарем.

«В настоящее время работа идет в штатном режиме. На уборку дворовых территорий с самого утра выведено 3211 человек, 11 единиц техники. Уже на 8.30 было израсходовано для посыпки пешеходных дорожек 174 т противогололедных реагентов», — сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Виталий Смирнов.

«Всплеска ДТП из-за снегопада не произошло, все службы работают в стабильном режиме», — отметил начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

В Беларусь идут морозы: на неделе до -27°С

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между тем, как отмечают в ГО "Минское городское жилищное хозяйство", при осложнении погодных условий и усилении снегопада на улицы готовы дополнительно вывести...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Школьники Витебского района сообщили в милицию о тайнике со спайсом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика