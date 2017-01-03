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Замглавы МИД Польши: Сокращение финансирования "Белсата" не связано с политикой и не предмет торга с белорусскими властями
04.01.2017 11:46 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 4 января. Сокращение финансирования телеканала "Белсат" не связано с политикой, а судьба телеканала не является предметом торга с белорусскими властями, заявил 3 января заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шимански в интервью радиостанции
"Дело "Белсата" не носит политического характера, а носит бюджетный характер", — сказал представитель польского внешнеполитического ведомства.
При этом Шимански подчеркнул, что планируемая трансляция телеканала Polonia в Беларуси будет важна для проживающих в стране поляков. "Белсат" имеет иную роль. Проблема будущего телеканала "Белсат" возникла не на основе каких-либо политических понятий, а на основе бюджетных проблем", — отметил он.
В ответ на претензии о том, что закрытие телеканала является предметом торга между Варшавой и Минском в процессе нормализации двусторонних отношений, Шимански заявил: "Это просто совпадение событий, которые не имеют между собой связи".
О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование "Белсата" и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание сообщила 15 декабря 2016 года польскому изданию
В интервью радио
Спутниковый белорусскоязычный телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Замглавы МИД Польши: Сокращение финансирования "Белсата" не связано с политикой и не предмет торга с белорусскими властями
Минск, 4 января. Сокращение финансирования телеканала "Белсат" не связано с политикой, а судьба телеканала не является предметом торга с белорусскими...
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