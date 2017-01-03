Минск, 4 января. Сокращение финансирования телеканала "Белсат" не связано с политикой, а судьба телеканала не является предметом торга с белорусскими властями, заявил 3 января заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шимански в интервью радиостанции Polskie Radio 24 .

"Дело "Белсата" не носит политического характера, а носит бюджетный характер", — сказал представитель польского внешнеполитического ведомства.

При этом Шимански подчеркнул, что планируемая трансляция телеканала Polonia в Беларуси будет важна для проживающих в стране поляков. "Белсат" имеет иную роль. Проблема будущего телеканала "Белсат" возникла не на основе каких-либо политических понятий, а на основе бюджетных проблем", — отметил он.

В ответ на претензии о том, что закрытие телеканала является предметом торга между Варшавой и Минском в процессе нормализации двусторонних отношений, Шимански заявил: "Это просто совпадение событий, которые не имеют между собой связи".

О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование "Белсата" и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание сообщила 15 декабря 2016 года польскому изданию wPolityce.pl директор "Белсата" Агнешка Ромашевска-Гузы. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси.



Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски позднее рассказал о планах польского правительства объединить все иностранные редакции TVP Polonia в одну. Он заверил, что белорусская редакция "Белсата" не будет закрыта, а Агнешке Ромашевской-Гузы "предложена работа в TVP Polonia на высоком посту". "Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Они смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia", — сказал глава польского МИД.



Польское издание bankier.pl 29 декабря сообщило, что Ващиковски подтвердил сокращение финансирования "Белсата". Чиновник заявил, что причиной тому увеличение расходов на польские консульские службы и на поддержку сирийских беженцев. Он при этом подчеркнул, что польское правительство является не владельцем "Белсата", а лишь одним из доноров, и телеканал имеет возможность искать другие источники финансирования.

В интервью радио RMF 24 2 января Ващиковски в ответ на претензии ведущего о том, что многие белорусы не знают польского и не смогут смотреть телеканал Polonia, сказал: "А научатся!"

Спутниковый белорусскоязычный телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Замглавы МИД Польши: Сокращение финансирования "Белсата" не связано с политикой и не предмет торга с белорусскими властями Минск, 4 января. Сокращение финансирования телеканала "Белсат" не связано с политикой, а судьба телеканала не является предметом торга с белорусскими...

Алексей Александров, БелаПАН.