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По факту гибели рабочего на "Беларуськалии" возбуждено уголовное дело

04.01.2017 11:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 4 января. Солигорским районным отделом СК возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 УК), сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 3 января в шахте ОАО "Беларуськалий". Во время выполнения сменного задания по разбору завала на одном из участков 3-го рудоуправления куском горной породы был смертельно травмирован 51-летний рабочий.

С целью осмотра места происшествия, сбора и фиксации материалов и следов в шахту произвела спуск следственно-оперативная группа.

В рамках уголовного дела устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему. Изымается производственная и техническая документация, регламентирующая порядок проведения конкретных видов горных работ, назначены экспертные исследования, допрашиваются свидетели случившегося.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 января. Солигорским районным отделом СК возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека...

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