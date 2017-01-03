﻿ Менеджера со знанием иврита ищут в Беларуси на зарплату в $8 тыс.. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Менеджера со знанием иврита ищут в Беларуси на зарплату в $8 тыс.

04.01.2017 12:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Немногим более двух процентов белорусских работодателей обещают потенциальным работникам заработную плату в размере 500 и более долларов США, свидетельствуют данные республиканского банка вакансий.

Менеджера со знанием иврита ищут в Беларуси на зарплату в тыс.
© Sputnik Сергей Гунеев
Лукашенко на Новый год мечтает о зарплате в $500 по стране

По состоянию на 4 января в республиканском банке зарегистрировано более 38,4 тысячи вакансии, из них всего 831 (чуть более 2% от общего числа) – с зарплатой от тысячи белорусских рублей (около 500 долларов в эквиваленте). 

Самая высокооплачиваемая работа из предлагаемых – заместитель директора одной из IT-компаний: соискателю обещают платить от 16 тысяч рублей, но при этом ему необходимо свободно владеть английским языком и ивритом.

Читайте советы опытного hr-специалиста о том, как найти работу мечты >>  

Среди вакансий есть "машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины": пришедшему на это место в Бобруйске обещают заработную плату от десяти тысяч рублей в месяц. Открыта вакансия и командира-инструктора воздушного судна для ОАО "Авиакомпания "Белавиа" – зарплата у пилота будет от шести тысяч рублей. Обычному летчику обещают от 4,5 тысячи рублей.

В банке зарегистрировано более двух тысяч вакансий для медиков, 570 – для уборщиков помещений, а также порядка тысячи – для продавцов. Больше всего вакансий открыты в Минске и Гомельской области.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди высокооплачиваемых вакансий – пилот для компании "Белавиа" и машинист с зарплатой более двух тысяч долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
По факту гибели рабочего на "Беларуськалии" возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика