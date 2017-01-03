МИНСК, 4 янв – Sputnik. Немногим более двух процентов белорусских работодателей обещают потенциальным работникам заработную плату в размере 500 и более долларов США, свидетельствуют данные республиканского банка вакансий.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко на Новый год мечтает о зарплате в $500 по стране

По состоянию на 4 января в республиканском банке зарегистрировано более 38,4 тысячи вакансии, из них всего 831 (чуть более 2% от общего числа) – с зарплатой от тысячи белорусских рублей (около 500 долларов в эквиваленте).

Самая высокооплачиваемая работа из предлагаемых – заместитель директора одной из IT-компаний: соискателю обещают платить от 16 тысяч рублей, но при этом ему необходимо свободно владеть английским языком и ивритом.

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Среди вакансий есть "машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины": пришедшему на это место в Бобруйске обещают заработную плату от десяти тысяч рублей в месяц. Открыта вакансия и командира-инструктора воздушного судна для ОАО "Авиакомпания "Белавиа" – зарплата у пилота будет от шести тысяч рублей. Обычному летчику обещают от 4,5 тысячи рублей.

В банке зарегистрировано более двух тысяч вакансий для медиков, 570 – для уборщиков помещений, а также порядка тысячи – для продавцов. Больше всего вакансий открыты в Минске и Гомельской области.