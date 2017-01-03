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"Дальний Восток". Дачный поселок под Оршей отрезан от цивилизации

04.01.2017 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Дачный поселок «Восток» под Оршей местные жители переименовали в «Дальний Восток». Добраться до участков владельцам сложно: с двух сторон дома окружает железная дорога, с третьей — река Оршица. Единственный путь — через поле, но и его не так просто преодолеть. Многие пенсионеры живут в загородных домах круглый год. Однако случись что — ни скорая, ни пожарная приехать к ним не смогут.

Участки здесь начали раздавать 25 лет назад. 83 семьи получили по 10 соток. Сначала дачники добирались в основном пешком, позже сделали проезд для машин.

Долгое время дачники добирались в поселок по дороге, которую проложили по ближайшему полю. Но пригород Орши активно застраивается, и на пути машин выросли дома. Пенсионеры сделали специальный объезд, но и он уже с двух сторон окружен застройками.

Переписку с чиновниками местные активисты ведут уже три года. Цель — добиться, чтобы полевую дорогу узаконили, благоустроили и нанесли на карту города, чтобы экстренные службы знали, как добраться до поселка.

Местные власти обещают пойти дачникам навстречу, но не раньше весны. Что касается жилой застройки в районе дачного поселка, то, по словам чиновников, здесь все просчитано: дороге стройка не угрожает.

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Дачный поселок "Восток" под Оршей местные жители переименовали в "Дальний Восток". Добраться до участков сложно: с двух сторон дома окружает железная дорога, с...

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