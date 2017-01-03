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К альтернативной службе уже приступили 13 белорусов
04.01.2017 12:18 — Новости Общества | Tut.by
Альтернативную службу в Беларуси уже проходят 13 человек, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.
Как объяснил замминистра, большинство призывников, которые выбрали альтернативную службу, проходят ее в учреждениях соцобслуживания, домах-интернатах.
Напомним, белорусские призывники могут проходить альтернативную службу с 1 июля 2016 года. Для лиц с высшим образованием срок службы составит 24 месяца, без высшего образования — 36 месяцев. Выбрать альтернативную службу смогут те, кто не может принимать присягу и носить оружие из-за религиозных убеждений.
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Как объяснил замминистра, большинство призывников, которые выбрали альтернативную службу, проходят ее в учреждениях соцобслуживания, домах-интернатах.
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