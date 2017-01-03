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В связи с циклоном ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы

04.01.2017 12:26 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 4 января. В связи со сложными и опасными метеорологическими явлениями работа Госавтоинспекции организована по усиленному варианту несения службы.

Как сообщает управление ГАИ МВД Беларуси, на дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые обеспечивают безопасные условия движения, организуют проезд общественного и спецтранспорта, регулируют движение, контролируют соблюдение правил дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

За прошедшие сутки в стране произошло 287 ДТП с материальным ущербом. В 10 ДТП три человека погибли, 10 получили ранения.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 67 водителей. За превышение скорости оштрафовано 298 водителей. Пресечено 117 фактов управления транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Выявлено 288 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 776 пешеходов, из них 311 — за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 77 пешеходов находились в состоянии опьянения.

В Орше 3 января 64-летний местный житель, управляя автомобилем "ГАЗ", при проезде перекрестка не справился с управлением и въехал на парковку, где совершил наезд на находившегося возле своего автомобиля 43-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Ехавшая в автомобиле 23-летняя пассажирка госпитализирована. На автомобиле были установлены летние шины.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 января. В связи со сложными и опасными метеорологическими явлениями работа Госавтоинспекции организована по усиленному варианту несения службы. Как...

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