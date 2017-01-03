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Пенсионеры смогут получить пенсию на почте уже 4 января
04.01.2017 12:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Белорусские пенсионеры в текущем месяце получат пенсии раньше – из-за выходного дня 7 января, сообщили в среду в РУП "Белпочта".
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Срок выплаты пенсий в Беларуси – 7-е число месяца, в январе традиционно в этот день в республике отмечается православное Рождество и является нерабочим.
По информации Белпочты, досрочная выплата пенсий (пособий) за 7 января будет производиться с 4 января – в отделениях связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей, с 5 января — в отделениях Гомельской, Гродненской областей и Минска.
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Досрочно деньги пожилым людям выплатят в связи с празднованием в текущем месяце 7 января православного Рождества.
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