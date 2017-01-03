МИНСК, 4 янв – Sputnik. Белорусские пенсионеры в текущем месяце получат пенсии раньше – из-за выходного дня 7 января, сообщили в среду в РУП "Белпочта".

Срок выплаты пенсий в Беларуси – 7-е число месяца, в январе традиционно в этот день в республике отмечается православное Рождество и является нерабочим.

По информации Белпочты, досрочная выплата пенсий (пособий) за 7 января будет производиться с 4 января – в отделениях связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей, с 5 января — в отделениях Гомельской, Гродненской областей и Минска.