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В Пинском районе под колесами "Ниссана" погибла 67-летняя женщина
04.01.2017 13:18 — Новости Общества | БелаПАН
Брест, 4 января. В деревне Березовичи Пинского района 3 января около 18.35 водитель автомобиля сбил насмерть женщину.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, находившийся за рулем "Ниссана-Премьеры" 32-летний местный житель совершил наезд на 67-летнюю односельчанку. По предварительным данным, пенсионерка шла в попутном направлении по центру полосы движения.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
Лариса Шиганова, БелаПАН.
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Брест, 4 января. В деревне Березовичи Пинского района 3 января около 18.35 водитель автомобиля сбил насмерть женщину. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
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