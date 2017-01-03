﻿ В Пинском районе под колесами "Ниссана" погибла 67-летняя женщина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Пинском районе под колесами "Ниссана" погибла 67-летняя женщина

04.01.2017 13:18 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Брест, 4 января. В деревне Березовичи Пинского района 3 января около 18.35 водитель автомобиля сбил насмерть женщину.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, находившийся за рулем "Ниссана-Премьеры" 32-летний местный житель совершил наезд на 67-летнюю односельчанку. По предварительным данным, пенсионерка шла в попутном направлении по центру полосы движения.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту ДТП проводится проверка.
Лариса Шиганова, БелаПАН.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брест, 4 января. В деревне Березовичи Пинского района 3 января около 18.35 водитель автомобиля сбил насмерть женщину. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Танцы тракторов, шпагат между БелАЗами и чудеса под Новый год: лучшие фотографии декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика