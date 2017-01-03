Последний месяц 2016 года в объективах фотографов TUT.BY — это яркие огни ночного города и танцы тракторов; новый мюзикл и проводы «в последний путь» Года культуры; супершпагат между БелАЗами, прощальное выступление Мелитины Станюты и люди, которые делают добро для других. Что еще было в центре внимания фотослужбы TUT.BY — смотрите в нашей подборке.

Предыдущие выпуски можно найти по тегу «Фото месяца TUT».



Танцы тракторов на площадке перед проходной Минского тракторного завода. Минск, 27 декабря 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Девушки делают селфи на Октябрьской площади, украшенной к Новому году. Минск, 15 декабря 2016 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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Дети реагируют на новогоднее представление в РНПЦ трансплантологии органов и тканей. Минск, 27 декабря 2016 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

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Концерт модной украинской хип-хоп-группы «Грибы» в клубе Dozari. Минск, 11 декабря 2016 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

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Марина и Александр Гамола, их дети и мать Александра, общаются с журналистом в квартире своих друзей. После того, как их дом сгорел в июне 2014 года, семья переезжала с места на место и в итоге их приютили друзья, выделив комнату в своей квартире. Минск, 3 декабря 2016 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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Девушка касается ноги памятника Нурсултану Назарбаеву в парке имени Первого Президента. Алматы, Казахстан, 25 ноября 2016 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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Молодые люди делают селфи на фоне памятника Ленину у проходной МТЗ во время торжественного митинга «Мы СССР». Минск, 24 декабря 2016 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

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Третий премьерный показ мюзикла «Казанова», поставленного Ириной Дорофеевой, заслуженной артисткой Беларуси и депутатом Палаты представителей. Минск, 3 декабря 2016 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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Арт-группировка под предводительством художника Руслана Вашкевича проводит «в последний путь» Год культуры возле пункта сдачи и переработки вторсырья на полигоне «Северный» в окрестностях Минска, 28 декабря 2016 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

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Воспитанницы школы гимнастики для девочек всех возрастов, под руководством серебряного призера «Олимпиады» Александры Наркевич, готовятся к тренировке. Минск, 9 декабря 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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Новый ТРЦ Galleria Minsk за несколько дней до торжественного открытия. Минск, 8 декабря 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Родственники встречают Владимира Кондруся, фигуранта дела о беспорядках Площади-2010, возле здания суда Московского района. Суд признал его виновным и приговорил к «домашней химии». Минск, 26 декабря 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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Подопечные психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 3 Минска (в Новинках) радуются приходу Деда Мороза и получению подарков. Читатели TUT.BY исполнили желаниям 132 человек. Минск, 21 декабря 2016 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

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Юные синхронистки под руководством тренера Ольги Нестирович отрабатывают элементы выступления в бассейне Дворца водных видов спорта. Минск, 1 декабря 2016 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта завершает свою карьеру в большом спорте выступлением в финале детских соревнований по художественной гимнастике Baby Cup. Минск, 23 декабря 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек по центру Минска, 24 декабря 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин сел на шпагат между двумя движущимися БелАЗами, показав новый уровень сложности трюка голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма. Жодино, 27 декабря 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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Рабочие МТЗ слушают выступление Национального академического оркестра под руководством Михаила Финберга в цехе сборки тракторов. Минск, 27 декабря 2016 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

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