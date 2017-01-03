34-летний житель Пинского района обвиняется в жестоком обращении с животными, повлекшем гибель двух собак . Об этом говорится в постановлении о назначении судебного разбирательства, которое прислала в редакцию потерпевшая Ольга Гулевич.



Застреленный Жорик. Фото: Виктор Минич

Преступления были совершены в двух деревнях Пинского района. Первое — в конце октября 2015 года. Как ранее сообщала TUT.BY жительница Пинска Ольга Гулевич, 31 октября ее муж работал в огороде, а их пес Малыш гулял во дворе. Собака пропала из поля зрения хозяев на некоторое время, а затем Ольга с мужем нашли тело пса на обочине дороги возле реки. Рентген показал, что причиной смерти Малыша стало ранение в сердце, предположительно, от пневматического оружия.

Хозяева Малыша написали заявление в правоохранительные органы. По факту жестокого обращения с животным Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозрение пало на жителя деревни Почапово. Однако привлечь мужчину к ответственности не удалось. Расследование было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Год спустя, 13 октября, в деревне Почапово произошел похожий случай. Неизвестный расстрелял во дворе семьи Миничей их домашнего пса Жорика, который сидел на привязи. Как рассказывали TUT.BY хозяева животного, местный житель подъехал на машине к их забору, притормозил, выстрелил несколько раз в пса и поехал дальше. Миничи, которые в тот день работали в огороде, побежали на звук выстрелов и обнаружили лежащего на траве Жорика. Спасти его не удалось. В теле пса обнаружили четыре пульки. Хозяева собаки написали заявление в милицию и указали конкретного человека, который, по их мнению, совершил преступление. В результате расследования их подозрения подтвердились.



Фото: Виктор Минич

Пинский межрайонный отдел СК завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины по ч. 2 ст. 339−1 УК (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, повторно), сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова. Мужчина обвиняется в том, что 31 октября 2015 года из 4,5 мм пневматической пружинно-поршневой винтовки «HATSAN» в деревне Почапово произвел выстрел в собаку, в результате чего в этот же день она погибла. В ходе первоначального разбирательства достаточных доказательств, изобличающих его в совершении преступления, не имелось, в связи с чем предварительное расследование по данному факту приостанавливалось.

13 октября 2016 года в этом же населенном пункте из данного орудия сельчанин снова выстрелил не менее двух раз в беспородную собаку. После этого он стал преследовать животное на своем автомобиле и произвел еще два выстрела, в результате чего пес получил ранения, от которых в тот же день скончался в лечебнице.

По словам подозреваемого, он не знал, кому принадлежали питомцы. Изначально свою причастность к гибели собак мужчина отрицал. Кроме того, его знакомые давали показания о том, что он не стрелял в домашних животных. Однако в ходе следствия мужчина дал признательные пояснения, указал, что осознал всю пагубность своих поступков, переосмыслил их и о содеянном сожалеет. Также он указал, что у него самого есть беспородная собака, которая живет во дворе дома.

Для проверки всех доводов участников уголовного процесса были проведены допросы, очные ставки, проверки показаний на месте и обыски. Изъята винтовка, которая была спрятана у друга подозреваемого. Согласно заключению баллистической экспертизы из данного оружия были выстреляны пули, обнаруженные в теле убитого пса.

— По мнению следствия, для совершения противоправных действий обвиняемый использовал надуманный повод, обусловленный доставленным ему неудобством со стороны чужих собак, при этом внешне не вызывающих какой-либо угрозы, — отметили в областном управлении СК.

Материалы дела уже направлены в суд. Максимальное наказание, которое грозит жителю Пинского района, — лишение свободы на срок до одного года.



Рентгеновский снимок застреленного пса. Фото: Виктор Минич