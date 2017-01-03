В Беларуси низкий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Сезонный подъем медики ожидают к концу января — началу февраля. Специалисты надеются, что из-за высокого уровня вакцинации населения и в этом году эпидемии у нас не будет.



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Сейчас белорусы в основном болеют аденовирусами, риновирусами, респираторно-синцитиальным вирусом. Специалисты регистрируют единичные случаи гриппа. По словам Инны Карабан, заместителя начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава, уровень заболеваемости на данный момент низкий.

— Подъем гриппозной заболеваемости ожидаем как обычно к концу января — началу февраля. Но учитывая, что вакцинировано около 41% населения, надеемся, что у нас эпидемии гриппа не будет, — отмечает специалист.

Именно благодаря вакцинации эпидемии гриппа в Беларуси не было в прошлом и позапрошлом годах. В прошлом году прививку от гриппа сделали около 42% белорусов. По словам Инны Карабан, в этом году люди чаще прививались за счет предприятий, чем своих средств.

Какие именно штаммы гриппа будут преобладать в этом сезоне, говорить рано. Конкретные выводы можно сделать, когда начнут регистрировать достаточное для аналитики количество случаев заболевания. Тем не менее в этом сезоне медики ожидают циркуляцию четырех штаммов вируса гриппа: группы, А (пандемического или свиного H1N1 и гонконгского H3N2) и группы В (линий Ямагата и Виктория).

По словам собеседницы, прививка защищает от вышеперечисленных вирусов, так как штаммы вирусов в вакцинах обновляются ежегодно.

— Анализ данных делают на основании информации по заболеваемости в Южном полушарии для Северного полушария и наоборот. Ошибочные предсказания по составу вакцины бывают очень редко, — объясняет Инна Карабан.

Самый лучший период для вакцинации — октябрь-ноябрь, но сделать прививку можно было и до середины декабря. Иммунитет вырабатывается в течение двух-четырех недель. Сейчас проходить вакцинацию уже нет смысла — до начала предположительного сезонного подъема заболеваемости осталось не так много времени.

Не такая оптимистичная картина у наших соседей в Украине. Как сообщает информационное агентство УНИАН, в Одессе из-за гриппа закрывают на карантин школы, а во Львовской области от осложнений уже умерли четыре человека.

— Нельзя сравнивать Беларусь и Украину. У нас на протяжении последних трех лет и школы не закрывались на карантин, и уровень заболеваемости не выходит за уровень эпидемических порогов. В России тоже сейчас во многих регионах высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Но это не значит, что привезут оттуда вирус, и уровень заболеваемости у нас будет таким же высоким. Если люди соблюдают элементарные меры профилактики, то они могут не заболеть, — говорит Инна Карабан.

Специалист обращает внимание, что отличить грипп от другой ОРВИ бывает очень сложно.

— Некоторые ОРВИ протекают по типу того же гриппа. И сейчас это достаточно часто происходит. Тот же парагрипп может начинаться с температуры 39−40 °С и только через день-два подключатся насморк и кашель, — отмечает она. — При температуре от 39 °С нужно обязательно обращаться к врачу.



Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY

Если человек не прививался от гриппа, то ему стоит избегать мест массового скопления людей, в окружении кашляющих и чихающих прикрывать нос и рот рукой или салфеткой. Также нужно чаще гулять на свежем воздухе.

Напомним, что в Беларуси в 2016 году фиксировали случаи свиного гриппа, но летальных исходов не было. При этом в России 503 человека погибли от осложнений, вызванных гриппом и ОРВИ, в Украине — 329 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно сезонный грипп приводит к 250−500 тыс. смертей.

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