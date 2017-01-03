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МЧС готово перейти на усиленный режим за 90 минут
04.01.2017 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси при необходимости может перейти на усиленный режим работы в срок до полутора часов, заверил в среду в пресс-центре Sputnik официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
© Sputnik / Виктор Толочко
Циклон Аксель (Axel) принес в Беларусь в среду сильные снегопады, а с четверга синоптики обещают и похолодание – ночью при прояснениях температура воздуха может опуститься до –27°С.
МЧС рекомендует в такую погоду отказаться от поездок на личном транспорте, а пожилым людям – избегать нахождения на улице. Опасность представляют и провода, если на них налипает снег.
По словам Новицкого, чтобы спастись от холодов, необходимо надевать многослойную одежду – так будет теплее, а с обогревателями дома стоит быть осторожнее.
"Нельзя оставлять электроприборы и тем более обогреватели без присмотра. В большинстве случаев нельзя круглосуточно держать включенными. Не стоит и печи топить сутками – лучше несколько раз в день", – отметил Новицкий.
По словам представителя МЧС, в случае необходимости переход на усиленный режим работы займет у спасателей максимум полтора часа в любом районе.
"У нас нет цели сидеть и напряженно ждать. Усилиться мы можем в любой момент, если этого потребует ситуация", – отметил он.
Ответил Новицкий и на злободневный вопрос: куда звонить в случае чрезвычайных происшествий – спасателям, милиции или медикам? По словам представителя МЧС, необходимо незамедлительно обращаться в любую из экстренных служб – у них налажены внутренние механизмы коммуникации, и без помощи граждане не останутся в любом случае.
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Спасатели дали рекомендации по поведению и мерам предосторожности в условиях похолодания и сильных снегопадов.
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