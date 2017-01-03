Снегопад в Могилевской области продлится до конца суток. На 15.00 высота снежного покрова в регионе составила от 4 до 14 см. Больше всего запорошило Мстиславль, меньше — Славгород, рассказали TUT.BY в областном гидрометцентре. Высота снежного покрова в Могилеве уже достигла 11 см.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В гидрометцентре добавили, что циклон Axel смещается в сторону Брянской области, а за ним придет холодный воздух арктического происхождения. А это означает, что серьезно похолодает.

По прогнозу, температура воздуха понизится уже завтра, 5 декабря, и продолжит падать в пятницу и субботу. К выходным можно ждать 20-тиградусный мороз.

Среднесуточная температура воздуха в Могилевской области в январе — ниже нормы на 5−8 градусов. Однако это не аномалия, подчеркнули в Могилевском областном гидрометцентре. Например, в 1940 году в Горках было -39,5°С, в Могилеве — -37,3°С.

Январь в принципе должен быть самым холодным месяцем, просто в последние годы белорусы привыкли к более мягким зимам, отметили в гидрометцентре.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Циклон Axel не превратил 4 декабря в «день жестянщика» в Могилевской области. По информации областной ГАИ, ситуация на дорогах региона нормальная. С начала суток в Могилеве произошло всего 6 ДТП, в которых машины получили механические повреждения.

Снегоуборочная техника перешла на круглосуточный режим работы с начала снегопада, сообщили в диспетчерской дорожно-мостового предприятия. На улицах работают 48 спецмашин и более 200 сотрудников организации.