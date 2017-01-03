«А сколько в этом деле томов?», «А вы и на убийства выезжали?»,"А собака типа Мухтар у вас есть?" - сегодня тот случай, когда вопросы задают не следователи, а следователям. В городском отделе СК провели день открытых дверей для школьников.





Подростков пригласили в Следственный комитет не просто так — в следующем учебном году в Гомеле планируют создать специализированные классы для будущих следователей. Автор инициативы — УСК по Гомельской области.

Учащиеся начиная с 9-го класса на протяжении трех лет смогут углубленно изучать предметы, которые сдаются при поступлении на юридические факультеты высших учебных учреждений республики. Также ученики специализированных классов будут носить форму, как у следователей, а преподавать на факультативных занятиях им будут и сотрудники СК.

Пока же потенциальным кандидатам в спецклассы провели экскурсию по кабинетам городского следствия. Ребята даже стали свидетелями настоящего допроса свидетеля в рамках расследования уголовного дела.





— А это у вас столько дел? — рассматривают увесистую стопку бумаг на столе восьмиклассники.

— Нет, это всего лишь одно дело, — удивляет школьников следователь.

— А сколько за день бывает вызовов?

— Когда один, а когда и восемь. Работа непростая, но очень интересная, — уверяет ребят представитель СК.

Затем школьников ведут в комнату вещдоков, здесь всех без исключения удивляет огромное количество пакетов с наркотиками, но таковы сегодняшние реалии. После подросткам демонстрируют возможности передвижной криминалистической лаборатории. В специальном фургоне, выезжающем на место преступления имеется все необходимое для расследования самых запутанных уголовных дел.





На прощание экскурсоводы обратили внимание ребят на те условия в которых сегодня работают следователи — это и современные технико-криминалистические средства, и кабинеты, оборудованные необходимой компьютерной и оргтехникой, и социальные гарантии. Школьники обещали подумать.



