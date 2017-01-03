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Беларусь ожидает выдачи из Украины еще одного обвиняемого по делу о коррупции на Ошмянской таможне

04.01.2017 16:36 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 4 января. Генеральная прокуратура Беларуси направила в Украину запрос о выдаче Дмитрия Леканца, который сбежал из страны, чтобы избежать уголовной ответственности, сообщили в Генпрокуратуре.

Бывший инспектор оперативного отдела пункта пропуска "Каменный Лог" Ошмянской таможни задержан в Украине 1 октября прошлого года по просьбе белорусской стороны.

Никакого ответа от украинской стороны по поводу этого запроса пока не поступало.

Леканец является фигурантом крупного уголовного дела о коррупции на Ошмянской таможне. На скамье подсудимых на процессах в четырех судах в Минске сейчас находятся почти 50 фигурантов дела.

По сведениям БелаПАН, задержанному в Украине Леканцу вменяется получение взяток и злоупотребление служебными полномочиями.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 января. Генеральная прокуратура Беларуси направила в Украину запрос о выдаче Дмитрия Леканца, который сбежал из страны, чтобы избежать уголовной...

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