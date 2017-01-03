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Во всех гомельских кинотеатрах появится бесплатный Wi-Fi
04.01.2017 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Бесплатный Wi-Fi в ближайшее время появится во всех кинотеатрах Гомеля, сообщил директор КУП «Кинотавр» Николай Старостенко.
На днях бесплатный доступ к интернету появился в кинотеатре имени Калинина. Чтобы им воспользоваться, нужно подключиться к точке доступа KALININA-FreeWiFi, ввести номер мобильного телефона на странице авторизации, пароль из полученного СМС-сообщения.
До конца января Wi-Fi станет доступен еще в двух кинотеатрах областного центра — «Мир» и «Октябрь».
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На днях бесплатный доступ к интернету появился в кинотеатре имени Калинина.
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