МИНСК, 4 янв — Sputnik. Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 января 2017 года увеличена до 31 рубля, повышения коснутся почти 870 тысяч человек, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты населения.



© Sputnik / Виктор Толочко Подарок бюджетникам: тарифную ставку 1-го разряда подняли до 31 рубля

Решение о повышении тарифной ставки первого разряда было принято Советом министров еще в ушедшем году — постановлением Совета министров республики №1115 от 30 января 2016 года, — однако известно об этом стало лишь в среду из сообщения пресс-службы правительства. Сам нормативный акт на Национальном правовом интернет-портале еще не опубликован.

Постановлением органам госуправления и местной исполнительной власти поручено произвести перерасчет зарплаты работников в соответствии с новой тарифной ставкой и коэффициентами Единой тарифной сетки работников с учетом корректирующих коэффициентов.

На сколько повысилась ставка?

В последний раз в Беларуси тарифная ставка первого разряда повышалась с 1 апреля 2016 года — до 29 рублей 80 копеек (в деноминированных денежных единицах) с 29 рублей 50 копеек, установленных с 1 января.

Таким образом, по сравнению с этой величиной тарифная ставка первого разряда с 1 января выросла на 1 рубль 20 копеек.

В 2016 году тарифную ставку первого разряда повышали дважды. Ожидалось, что очередное повышение ставки будет произведено в августе, но этого не произошло, поскольку уровень инфляции был низким, а в августе, впервые за многие годы, в Беларуси была зафиксирована дефляция.

Изменятся и размеры доплат

Кроме того, в целях упорядочения заработной платы работников бюджетной сферы этим же постановлением правительства изменен диапазон и размеры ежемесячных дифференцированных доплат для работников, тарифицируемых 1-14 разрядами, проинформировали в Минтруда.

Новый размер выплат будет колебаться в диапазоне от 8 рублей 60 копеек до 5 рублей 70 копеек. В Минтруда отметили, ранее такие доплаты для работников бюджетной сферы 1-17 разрядов составляли 8,60-7,50 рублей.

Конкретные размеры ежемесячных дифференцированных доплат будут регламентированы в ближайшее время постановлением Минтруда, сейчас документ разрабатывается.

Что такое тарифная ставка первого разряда?

Тарифная ставка первого разряда — это начальная точка, от которой вычисляется размер заработной платы каждого разряда. Для организаций бюджетной сферы ее устанавливает правительство, в реальном секторе экономики — наниматель по согласованию с профсоюзами, если их организации действуют на предприятии.

В конце 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко вновь потребовал от правительства обеспечить средний уровень зарплат в наступающем году в 500 долларов в эквиваленте.