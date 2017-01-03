МИНСК, 4 янв — Sputnik. Гражданин Кыргызстана Яхье Машпаров, которого изначально подозревали как исполнителя теракта в Стамбуле 1 января, торгует на рынке в Ошской области турецким товаром, передает Sputnik Кыргызстан .

По информации агентства, Машпаров проживает с матерью, супругой и двумя детьми в родном городе Кара-Суу Ошской области. До 2011 года он работал в России, а после начал возить в Кыргызстан товары из Турции и торговать ими на городском рынке. Машпаров сказал, что его семья очень переживает из-за того, что он подозревался в совершении теракта.

"Эта новость сильно обеспокоила мою семью. Любую информацию нужно проверять… Некоторые начали говорить, что я арендовал дом в Турции и увез семью. Как вы сами видите, я живу тут. Работаю продавцом на рынке "Туратали", товар привожу со стамбульского базара "Лалели", — сказал Машпаров.

Мать Машпарова рассказала, что ее сын находился 31 декабря дома. Она отметила, что он не похож на подозреваемого, чье фото распространено турецкими СМИ.

Между тем, по последней информации, личность исполнителя теракта установлена. Также по подозрению в причастности к теракту было задержано 27 человек.

В ночь на 1 января неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле . В результате погибли 39 человек, 69 получили ранения. Полиция изначально подозревала в нападении Машпарова, однако после допроса он был отпущен.