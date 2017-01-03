Беларусь накрыл Аксель (Axel). Циклон принес с собой обильный снегопад, метель, туман и гололед. В четверг погода ухудшится: резко похолодает. В рождественскую ночь и вовсе до -27. И это, говорят синоптики, не последние сюрпризы, которые готовит нам погода.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Axel будет гостить у нас сегодня и завтра, поэтому расслабляться не стоит, — описывает ситуацию Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. — На большей части территории ожидается снег, ночью сильный снег. Ветер 15−20 м/с. Со вьюгой ждет нас и похолодание. В ближайшее сутки ожидается -8 — -15. Теплее будет в Гомельской области -1 — -7.

В пятницу циклон начнет уходить на территорию России, морозы при этом усилятся. В этот день столбик термометра покажет 15 — 20 ниже нуля. По северо-востоку ночью до -23.

Сильные морозы ждут нас на Рождество. 7 и 8 января ожидается -16 — -23 в ночные часы, при прояснениях -24 — -27. Зато снега на праздник ожидается немного, стихнет ветер. По словам специалиста, такие перепады температур вовсе не аномалия. Просто из-за потепления климата мы от этого отвыкли. Предварительно: к началу следующей недели морозы начнут ослабевать. Ночью -13 — -20, при прояснениях -23 — -25. Днем -8 — -14. Ситуацию в эти дни подпортит северный ветер. Из-за него ощущение мороза будет усиливаться. Ждут нас и резкие перепады атмосферного давления, метеозависимые люди это почувствуют.

— Это не последний циклон, — предупреждает Дмитрий Рябов. — Погода будет неустойчивая. В январе и феврале нас ждут и морозы, и снегопады.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY