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Визиты политиков и студенческие акции. БГУ выложил в сеть коллекцию из 20 тысяч архивных снимков
04.01.2017 17:14 — Новости Общества | Tut.by
У Белгосуниверситета появился
Самые ранние снимки относятся к началу 20-х годов прошлого века. Можно даже увидеть, как выглядел билет на праздник открытия БГУ в октябре 1921 года.
Фото рассказывают о первых занятиях, конференциях, экзаменах, церемониях посвящения в студенты и вручения дипломов, жизни молодежи вне учебное время, сообщает пресс-служба БГУ.
Архивные фото рассказывают о значимых событиях из истории БГУ, о визитах политиков и общественных деятелей, о студенческих акциях.
Можно рассмотреть фотографии учебных корпусов разных лет, общежитий, а также скульптур университетского городка.
— При разработке цифрового фотоархива была проделана грандиозная работа. Сотрудники вуза оцифровывали каждый кадр со старых фотоплёнок, сканировали фотографии и описывали снимки. На сегодня в цифровом фотоархиве более 20 000 фотографий, около 700 коллекций. Большинство событий на фотографиях восстанавливались по материалам газеты «Універсітэт», которая издается в БГУ с 1929 года. Довоенные снимки БГУ и информация о них предоставлена сотрудниками исторического факультета и Музея истории БГУ, — рассказал начальник Медиацентра БГУ Павел Соловьёв.
Фотоархив постоянно обновляется и в ближайшее время его базу дополнят документы факультетов и институтов БГУ.
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Самые ранние снимки относятся к началу 20-х годов прошлого века. Можно даже увидеть, как выглядел билет на праздник открытия БГУ в октябре 1921 года. Фото рассказывают...
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