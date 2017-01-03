У Белгосуниверситета появился сайт-фотоархив . Это коллекция в 20 тысяч фотоснимков, которые рассказывают об истории университета.



Университетский городок. Фото 1935 года. Здесь и далее снимки с сайта earchives.bsu.by

Самые ранние снимки относятся к началу 20-х годов прошлого века. Можно даже увидеть, как выглядел билет на праздник открытия БГУ в октябре 1921 года.

Фото рассказывают о первых занятиях, конференциях, экзаменах, церемониях посвящения в студенты и вручения дипломов, жизни молодежи вне учебное время, сообщает пресс-служба БГУ.



Ректор БГУ профессор Владимир Пичета со студентами 2-го курса (1923−1924 гг.), участниками семинара по истории Белоруссии. Фото: июнь 1923 года.

Билет на церемонию открытия БГУ. 1921 год.

Здание главного корпуса БГУ в 1926 году.

Строительство университетского городка. Фото 1929 года.

Архивные фото рассказывают о значимых событиях из истории БГУ, о визитах политиков и общественных деятелей, о студенческих акциях.

Можно рассмотреть фотографии учебных корпусов разных лет, общежитий, а также скульптур университетского городка.

— При разработке цифрового фотоархива была проделана грандиозная работа. Сотрудники вуза оцифровывали каждый кадр со старых фотоплёнок, сканировали фотографии и описывали снимки. На сегодня в цифровом фотоархиве более 20 000 фотографий, около 700 коллекций. Большинство событий на фотографиях восстанавливались по материалам газеты «Універсітэт», которая издается в БГУ с 1929 года. Довоенные снимки БГУ и информация о них предоставлена сотрудниками исторического факультета и Музея истории БГУ, — рассказал начальник Медиацентра БГУ Павел Соловьёв.

Фотоархив постоянно обновляется и в ближайшее время его базу дополнят документы факультетов и институтов БГУ.