﻿﻿ Визиты политиков и студенческие акции. БГУ выложил в сеть коллекцию из 20 тысяч архивных снимков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Визиты политиков и студенческие акции. БГУ выложил в сеть коллекцию из 20 тысяч архивных снимков

04.01.2017 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

У Белгосуниверситета появился сайт-фотоархив. Это коллекция в 20 тысяч фотоснимков, которые рассказывают об истории университета.


Университетский городок. Фото 1935 года. Здесь и далее снимки с сайта earchives.bsu.by

Самые ранние снимки относятся к началу 20-х годов прошлого века. Можно даже увидеть, как выглядел билет на праздник открытия БГУ в октябре 1921 года.

Фото рассказывают о первых занятиях, конференциях, экзаменах, церемониях посвящения в студенты и вручения дипломов, жизни молодежи вне учебное время, сообщает пресс-служба БГУ.


Ректор БГУ профессор Владимир Пичета со студентами 2-го курса (1923−1924 гг.), участниками семинара по истории Белоруссии. Фото: июнь 1923 года.

Билет на церемонию открытия БГУ. 1921 год.

Здание главного корпуса БГУ в 1926 году.

Строительство университетского городка. Фото 1929 года.

Архивные фото рассказывают о значимых событиях из истории БГУ, о визитах политиков и общественных деятелей, о студенческих акциях.

Можно рассмотреть фотографии учебных корпусов разных лет, общежитий, а также скульптур университетского городка.

— При разработке цифрового фотоархива была проделана грандиозная работа. Сотрудники вуза оцифровывали каждый кадр со старых фотоплёнок, сканировали фотографии и описывали снимки. На сегодня в цифровом фотоархиве более 20 000 фотографий, около 700 коллекций. Большинство событий на фотографиях восстанавливались по материалам газеты «Універсітэт», которая издается в БГУ с 1929 года. Довоенные снимки БГУ и информация о них предоставлена сотрудниками исторического факультета и Музея истории БГУ, — рассказал начальник Медиацентра БГУ Павел Соловьёв.

Фотоархив постоянно обновляется и в ближайшее время его базу дополнят документы факультетов и институтов БГУ.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые ранние снимки относятся к началу 20-х годов прошлого века. Можно даже увидеть, как выглядел билет на праздник открытия БГУ в октябре 1921 года. Фото рассказывают...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ставку тарифного разряда подняли: кого это коснется?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика