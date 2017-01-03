МИНСК, 4 янв — Sputnik. Белорусский Красный крест дал рекомендации белорусским автомобилистам о том, как справиться с сильными морозами и не попасть на дороге в неприятную ситуацию.



© Sputnik / Виктор Толочко МЧС и Красный крест о том, как мы переживем морозы и снегопады

Циклон Аксель (Axel) принес в Беларусь накануне сильные снегопады, а уже со второй половины четверга в республике начнется резкое похолодание – синоптики обещают, что местами температура воздуха опустится ниже отметки –20°С. Помогать белорусам будет в эти морозные Красный крест: его сотрудники готовят палатки с обогревом, также волонтеры смогут оказать помощь пострадавшим в любой ситуации, в том числе автомобилистам, застрявшим на дорогах в заглохших машинах.

"Главная рекомендация – не ехать за город в сильные морозы. Особенно важно быть осторожными владельцами дизельных автомобилей. Все, кому мы в прошлом году помогали, были именно на "дизелях", – отметил в пресс-центре Sputnik руководитель отдела по реагированию на ЧС и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков.

По словам Русакова, дизельный автомобиль часто легко заводится и начинает ехать, но в пути может "встать".

"Автомобиль сможет стать для человека проблемой, если заглохнет – он быстро остывает", – отметил он.

Специалист добавил: если видите стоящую в мороз на дороге машину, то лучше остановиться и спросить, что случилось.