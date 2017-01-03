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Выжить в мороз: советы Красного креста автомобилистам
04.01.2017 17:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Белорусский Красный крест дал рекомендации белорусским автомобилистам о том, как справиться с сильными морозами и не попасть на дороге в неприятную ситуацию.
© Sputnik / Виктор Толочко
Циклон Аксель (Axel) принес в Беларусь накануне сильные снегопады, а уже со второй половины четверга в республике начнется резкое похолодание – синоптики обещают, что местами температура воздуха опустится ниже отметки –20°С. Помогать белорусам будет в эти морозные Красный крест: его сотрудники готовят палатки с обогревом, также волонтеры смогут оказать помощь пострадавшим в любой ситуации, в том числе автомобилистам, застрявшим на дорогах в заглохших машинах.
"Главная рекомендация – не ехать за город в сильные морозы. Особенно важно быть осторожными владельцами дизельных автомобилей. Все, кому мы в прошлом году помогали, были именно на "дизелях", – отметил в пресс-центре Sputnik руководитель отдела по реагированию на ЧС и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков.
По словам Русакова, дизельный автомобиль часто легко заводится и начинает ехать, но в пути может "встать".
"Автомобиль сможет стать для человека проблемой, если заглохнет – он быстро остывает", – отметил он.
Специалист добавил: если видите стоящую в мороз на дороге машину, то лучше остановиться и спросить, что случилось.
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Главная рекомендация от специалистов в сильные морозы – совсем не выезжать за город.
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