3 января в суде Борисовского района прошло третье открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении водителя гидроцикла, который обвиняется в смерти купальщика в Березине. Суд заслушал свидетелей защиты и обвинения, пишет ex-Press.by.





Борисовчанин обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст. 316 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Один из свидетелей, борисовчанин 1995 года рождения рассказал, что в тот день он со своими друзьями отдыхал с друзьями на территории пляжа «Дубки» и играл в волейбол. Он обратил внимание на гидроцикл, и в тот же момент заметил человека, который лежал в воде на его пути.

— Я видел, как гидроцикл налетел на молодого человека и слышал удар. Он ударил его передней правой частью судна, — рассказал свидетель. — После удара голова была видна около пяти секунд, потом скрылась под водой. Водитель в это время остановился в кустах и поплыл в ту сторону, прося о помощи отдыхающих.

В суде отметили, что свидетель при первичном опросе давал несколько иные показания по поводу места удара: в первом случае была указана центральная часть носа гидроцикла. Свидетеля попросили нарисовать схему.

Аналогичные показания дала и другая свидетельница, студентка минского колледжа:

— Я наблюдала за ним с берега, через некоторое время увидела, как под гидроцикл попало что-то, услышала удар. Потом люди, которые ехали на гидроцикле, начали просить помощи и спрашивать, не пропал ли кто-то из знакомых или друзей отдыхающих. Никто пропажи не заметил. Потом приехали скорая помощь и МЧС, нашли утонувшего парня.

В ходе слушания обвиняемый заявил о том, что одного из свидетелей, которого пригласила сторона обвинения — сотрудника милиции — не было на месте происшествия. По его словам, он общался со всеми милиционерами, прибывшими на место и помнит их всех. Суд учел мнение стороны. Тем не менее, показания сотрудника милиции были заслушаны до конца.

Пассажир гидроцикла, свидетель со стороны защиты, отметил, что скорость, указанная другими свидетелями (около 50 км/час — прим ред.), не может соответствовать действительности. По его словам, следственный эксперимент показал, что судно с двумя людьми не может на такой скорости войти в тот поворот.

— На каждом повороте водитель снижал скорость, а при подходе к пляжу и вовсе до 15−20 км/час, — сказал он.

Это не последнее слушание по делу о смерти 31-летнего борисовчанина . Дата следующего заседания станет известна позже.

Напомним, суд по делу о гибели пловца в районе пляжа «Дубки» начался 27 декабря. Брат и мать погибшего намерены требовать моральную компенсацию в сумме, превышающей в общей сложности 40 000 тысяч деноминированных рублей. Обвиняемый свою вину не признает.