После неустойчивой погоды, больше похожей на весеннюю, чем зимнюю, в ночь с 3 на 4 января областной центр начал постепенно преображаться — в регион пришел циклон «Аксель» (Axel), который принес обильный снегопад, метель, туман и гололед.





Только за прошедшие сутки дорожные и коммунальные службы задействовали более 200 единиц спецтехники и израсходовали почти две с половиной тонны противогололедных материалов.

По состоянию на 16.00 в Гомеле зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобили получили механические повреждения, сообщили в ГАИ региона.









На данный момент в городе работает более 30 единиц специальной техники.

Согласно прогнозам синоптиков, 5 января погода в области и в целом по стране ухудшится: резко похолодает. На большей части территории ожидается снег, ночью — сильный снег. Ветер 15−20 м/с.























