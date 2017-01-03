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Наконец-то настоящая зима! В Гомель пришел циклон "Аксель"

04.01.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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После неустойчивой погоды, больше похожей на весеннюю, чем зимнюю, в ночь с 3 на 4 января областной центр начал постепенно преображаться — в регион пришел циклон «Аксель» (Axel), который принес обильный снегопад, метель, туман и гололед.


Только за прошедшие сутки дорожные и коммунальные службы задействовали более 200 единиц спецтехники и израсходовали почти две с половиной тонны противогололедных материалов.

По состоянию на 16.00 в Гомеле зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобили получили механические повреждения, сообщили в ГАИ региона.



На данный момент в городе работает более 30 единиц специальной техники.

Согласно прогнозам синоптиков, 5 января погода в области и в целом по стране ухудшится: резко похолодает. На большей части территории ожидается снег, ночью — сильный снег. Ветер 15−20 м/с.












 
Теги: Гомель
 
 
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Согласно прогнозам синоптиков, 5 января погода в области, и в целом по стране, ухудшится: резко похолодает. На большей части территории ожидается снег, ночью -...

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