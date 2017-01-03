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В связи с морозами минчан призывают сообщать о рискующих замерзнуть бомжах

04.01.2017 18:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В связи с наступающими морозами социальные службы столицы будут уделять повышенное внимание местам дислокации бездомных, чтобы избежать несчастных случаев. Минчане тоже могут сообщать о бомжах, которые рискуют замерзнуть. Об этом рассказали в Мингорисполкоме.


В Минске работает профилактическая акция «Социальный патруль», которая призвана выявлять и поддерживать бездомных. В ходе рейдов обследуют нежилые здания, теплотрассы, технические помещения многоэтажек и другие места дислокации бомжей.

В «Социальный патруль» входят соцработники, медики и правоохранители, которые на месте решают, какая помощь нужна человеку. Это может быть как санобработка, питание, теплые вещи и госпитализация, так и ночлег в Доме ночного пребывания на Ваупшасова, 42.

Естественно, невозможно обследовать все объекты, где бомж может пострадать от мороза. Поэтому, если вы обнаружили бездомного, которому угрожает опасность, сообщите об этом на горячую линию по телефону: 8−017−398−91−13. Она работает ежедневно с 7.45 до 18.00, в четверг — до 20.00. В другое время можно просто набирать 102.

 
Теги: Минск
 
 
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А социальные службы столицы будут уделять повышенное внимание местам дислокации бездомных.

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