﻿ В Могилеве 5 января начнут работать восемь пунктов выдачи горячего чая. 21.by
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В Могилеве 5 января начнут работать восемь пунктов выдачи горячего чая

04.01.2017 18:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве из-за холодов с 5 января начнут работать восемь пунктов выдачи горячего питья. Два — на железнодорожном и автовокзале, остальные — в структурных подразделениях центров социального обслуживания.

Снимок носит иллюстративный характер.

Всем нуждающимся согреться и подкрепиться в этих пунктах будут раздавать бесплатно горячий чай и печенье. На вокзалах это будут делать представители областной организации Белорусского общества Красного Креста, сказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Марина Снытко.

Также в городском центре ночного временного пребывания для людей без определенного места жительства будет организован пункт обогрева и горячего питания.

— «Дополнительные меры мы принимаем, чтобы поддержать людей, которые попали в сложную ситуацию либо которым необходимо просто согреться и подкрепиться. Ведь, по прогнозам синоптиков, завтра в регионе продолжится сильный снегопад и ожидается резкое понижение температуры, а к выходным — до 25 градусов мороза, — сказала Марина Снытко.

Пункты горячего питья будут работать по мере необходимости, пока будут продолжаться сильные холода.

 
Теги: Могилев
 
 
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Пункты обогрева будут работать до окончания морозов.

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