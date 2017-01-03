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В Могилеве 5 января начнут работать восемь пунктов выдачи горячего чая
04.01.2017 18:21 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве из-за холодов с 5 января начнут работать восемь пунктов выдачи горячего питья. Два — на железнодорожном и автовокзале, остальные — в структурных подразделениях центров социального обслуживания.
Всем нуждающимся согреться и подкрепиться в этих пунктах будут раздавать бесплатно горячий чай и печенье. На вокзалах это будут делать представители областной организации Белорусского общества Красного Креста, сказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Марина Снытко.
Также в городском центре ночного временного пребывания для людей без определенного места жительства будет организован пункт обогрева и горячего питания.
— «Дополнительные меры мы принимаем, чтобы поддержать людей, которые попали в сложную ситуацию либо которым необходимо просто согреться и подкрепиться. Ведь, по прогнозам синоптиков, завтра в регионе продолжится сильный снегопад и ожидается резкое понижение температуры, а к выходным — до 25 градусов мороза, — сказала Марина Снытко.
Пункты горячего питья будут работать по мере необходимости, пока будут продолжаться сильные холода.
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