

Снимок носит иллюстративный характер.

Всем нуждающимся согреться и подкрепиться в этих пунктах будут раздавать бесплатно горячий чай и печенье. На вокзалах это будут делать представители областной организации Белорусского общества Красного Креста, сказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Марина Снытко.

Также в городском центре ночного временного пребывания для людей без определенного места жительства будет организован пункт обогрева и горячего питания.

— «Дополнительные меры мы принимаем, чтобы поддержать людей, которые попали в сложную ситуацию либо которым необходимо просто согреться и подкрепиться. Ведь, по прогнозам синоптиков, завтра в регионе продолжится сильный снегопад и ожидается резкое понижение температуры, а к выходным — до 25 градусов мороза, — сказала Марина Снытко.

Пункты горячего питья будут работать по мере необходимости, пока будут продолжаться сильные холода.