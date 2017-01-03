МИНСК, 4 янв — Sputnik. Инцидент с гибелью работника в ОАО "Беларуськалий" 3 января и другие несчастные случаи, произошедшие на предприятии в прошлом году, нельзя считать единым целым и рассматривать это как халатное отношение руководства предприятия к обеспечению безопасности труда работников, считает председатель республиканского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Светлана Клочок.



© Sputnik Егор Еремов Гибель рабочего на Беларуськалии: подробности расследования

Трагический случай произошел накануне в 16:30 в одном из рудников третьего рудоуправления "Беларуськалия" . В шахте погиб 51-летний горнорабочий Владимир Штылев — на мужчину упал кусок горной породы. В настоящее время рудник работает в штатном режиме. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Статистика устрашающая, но нельзя все сваливать в кучу

В интервью Sputnik Светлана Клочок отметила, что с учетом январской трагедии и данных за 2016 год, в ОАО "Беларуськалий" произошло шесть случаев производственного травматизма со смертельным исходом.

"Череда устрашающая — шесть человек погибло, если считать и вчерашний случай. Но нельзя сказать, что это какая-то система, какое-то следствие системного несоблюдения норм безопасности труда нанимателем или подрядными организациями. На "Беларуськалии" работает огромное количество людей, трудно даже представить, сколько народу каждые сутки спускается под землю. Если бы это была система, статистика была бы у нас совершенно другая", — сказала глава профсоюза.

Клочок отметила, что отраслевой профсоюз, согласно национальному законодательству, принимает участие в расследовании каждого несчастного случая — будь то "Беларуськалий" или любое другое предприятие. И анализ показывает, что каждый инцидент имеет свои обстоятельства.

В 2016 году на "Беларуськалии" несчастные случаи со смертельным исходом были связаны с работой подрядных организаций. Однако, подчеркнула Клочок, в интересах нанимателя четко следить за тем, чтобы нормы безопасности труда выполнялись и подрядными, и субподрядными, и даже аутсорсинговыми организациями. "Штрафы страшные, может наступить уголовная ответственность, никому неохота сесть в тюрьму", — подчеркнула Клочок.

В половине случаев виноваты сами работники

Председатель отраслевого профсоюза отметила, что профсоюзом и инспекцией по труду был проведен анализ несчастных случаев на производстве, которые произошли в минувшем году.

"Если сложить все причины несчастных случаев, преобладать будет несоблюдение работником требований к безопасности труда или личная неосторожность — это примерно половина всех причин", — сказала Клочок.



© Sputnik Павел Лисицын Беларуськалий: работника убило отколовшимся куском руды

По ее словам, чаще всего такие инциденты происходят либо с молодыми работниками, у которых недостаточно опыта, либо с опытными, которые, в силу большого стажа и уже сложившихся привычек, могут проявлять беспечность и невнимательность.

Говоря о трагедии на "Беларуськалии", которая произошла накануне, Клочок заметила: "Там было воздействие газообразных смесей, которые давят на породу. Должны в таких случаях проверяться на прочность крепежи и другие устройства в шахтах и лавах".

Собеседница Sputnik затруднилась дать анализ того, провели ли службы "Беларуськалия" соответствующую проверку, поскольку еще нет полных результатов расследования.

Спасение утопающих — чьих рук дело?

Клочок подчеркнула, что белорусское законодательство позволяет работнику отказаться от выполнения тех или иных работ, если он видит, что условия не соответствуют нормам о безопасности труда. В этом случае работник может призвать свое руководство к ответственности. Она также заметила, что если претензии работника к условиям труда и его безопасности обоснованы, привлекать его к материальной ответственности, объявлять ему взыскания или увольнять наниматель не имеет права.

Глава профсоюза также заметила, что не знает о случаях, когда работник, опасаясь потерять место или получить меньшую зарплату, согласился бы выполнять опасные работы. "Если у человека есть разум, он понимает, что его жизнь и здоровье дороже", — подчеркнула она.



© Sputnik/ Виктор Толочко СК возбудил уголовное дело по факту смерти работника на Беларуськалии

Клочок также отметила, что руководителям предприятий и структурных подразделений следует больше внимания уделять информированию персонала о нормах безопасности при проведении тех или иных работ. По ее словам, должно быть больше листовок, буклетов, плакатов, которые должны быть размещены на самых видных местах, чтобы человек даже невольно обратил на него внимание.

Она рассказала, как во время одной из своих деловых поездок в Германию спускалась в угольную шахту. По ее словам, перед входом в горную выработку там висело большое зеркало, в котором входящий видел себя в полный рост, в спецодежде, каске и других средствах защиты. Над зеркалом размещалась надпись о том, что здесь он видит человека, который отвечает за его безопасность.

"Так должно быть и у нас, может быть, в переносном смысле", — добавила Клочок.

Заинтересовать материально

Клочок также заметила, что на всех предприятиях концерна "Белнефтехим" и на "Беларуськалии", который выведен из его состава относительно недавно, создана система общественных инспекторов по охране труда. "Они осуществляют перед сменой обход рабочих мест и если видят нарушения, то обязаны информировать руководство", — пояснила она. На некоторых предприятиях действует схема поощрений для тех инспекторов, которые выявили больше всего нарушений.

По ее словам, надо искать способы повысить мотивацию работников следить за соблюдением норм безопасности труда.

"А главное — чтобы люди не были равнодушными друг к другу. Труд шахтера — нелегкий, и не зря они имеют льготы по пенсионному возрасту и особые выплаты. И если это сменная работа, и накапливается усталость, внимание расслабляется, нужно быть уверенным в том, что если ты сам чего-то не увидел, все равно эти недостатки будут вскрыты и не приведут к трагедии", — сказала Клочок.