Все больше минчан убирают снег возле своих машин и за время действия этого нововведения еще ни один человек не был оштрафован. Об этом рассказала заместитель гендиректора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Галина Гилевич.





По словам Гилевич, автовладельцы начали выполнять новые правила благоустройства и содержания Минска, согласно которым нужно самостоятельно убирать снег возле машины.

«Уже сегодня было видно, в частности в Советском районе, что люди выходят, чтобы расчистить выезд для машины. И количество таких людей прибавляется», — сказала она.

Как утверждает специалист, изменения в правила вносили не для того, чтобы штрафовать людей, а для наведения порядка. И ни один человек еще не был оштрафован за это, сказала она.

«У нас достаточно много людей, которые понимают, что делают это для себя», — отметила Гилевич.