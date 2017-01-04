Белорусские магазины в январе предложат покупателям распродажи: традиционные дни скидок пройдут во всех крупных универмагах и не только.

Как сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, акции «Дни скидок» пройдут в январе в следующих торговых организациях Минска.

ОАО «ЦУМ Минск» предложит своим клиентам скидки 14 и 28 января, они составят 17 %. В «Универмаге Беларусь» в январе дни скидок пройдут 6, 10, 13, 17, 24, 31 января, скидки составят 20 %. Здесь продолжается также акционная кампания для покупателей интернет-магазина - всем его клиентам предоставляется скидка до 10% до 15 января.

ОАО «ГУМ» проведет акции 12 и 26 января, скидки на товары будут составлять 17 %. Отдельно в магазине проводится акция по распродаже детских товаров и предлагается скидка 25% на женский трикотаж. Эти акции продлятся до 31 января.

ООО «Торговый дом «На Немиге» проведет дни скидок 11, 18, 25 января, можно будет купить товары на 20% дешевле. До 15 января здесь также можно будет купить швейные изделия со скидкой в 15%.

УП «Кирмаш» в январе предложит покупателям скидки на товары 4 и 18 января, размер скидки составит 20 %. Также магазин предлагает скидки до 70% на одежду фабрики «Калинка» до 15 января.

В магазине ООО «Старт-Х» дни скидок пройдут 4, 11, 18, 25 января, скидка составит 15%.

«Северянка» приглашает покупателей 12, 13, 20, 25 января, здесь размер скидки составит 15% на отдельные группы промышленных товаров. В ЗАО «1000 мелочей» товары со скидкой 15% можно будет купить 5, 12, 19, 26 января.

ЗАО «Гаспадар і Гаспадыня» (пр.Независимости 131/1) проведет дни скидок 11, 18, 25 января (скидка составит 20%). ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) с 1 по 7 января предложит скидку 15 % на отдельные группы промышленных товаров.

Магазины ТЦ «Столица» 8 и 22 января также предложат скидки от 5 до 50 %.

Отдельно стоит упомянуть о скидках в других магазинах. Так, магазины «Марко» предлагают скидки на свою продукцию до 40% до 8 января. На обувь «Марко» и «Сан-Марко» также предлагается скидка в магазинах «Буслік», здесь акция тоже закончится 8 января.

Магазины «Мегатоп» проводят акцию: скидка в 20% предлагается на первую покупку, и 70% - на вторую. Акция продлится до 8 января.