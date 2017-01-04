С 18 января снижаются ставка рефинансирования с 18 % до 17 % годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков с 23 % до 22 % годовых.

В Нацбанке пояснили, что данные решения в области процентной политики принимались с учетом ряда основных факторов. Так, в ноябре 2016 года годовая инфляция замедлилась до 11,4 %. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза (12 %), порядка 11 %. Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года выросла на 4,4 % (39,2 % годом ранее). Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне. Постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость.

«В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 года», — отметили в Нацбанке и пояснили, что возможности дальнейшего снижения процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием ее фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси.

В Нацбанке подчеркнули, что данные решения приняты в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики Беларуси и направлены на повышение привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями и ограничение принимаемых банками кредитных рисков.

БЕЛТА