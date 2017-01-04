На Обуз-Лесновском полигоне прошли стрельбы 14,5‑миллиметровыми заменителями штатных снарядов.





Свое мастерство оттачивали военнослужащие 7‑го отдельного гвардейского танкового батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады под командованием гвардии майора Андрея Бычека.

Непосредственно перед заездами погода преподнесла танкистам неприятный сюрприз — легкий снегопад превратился в суровую метель. На расстоянии 150 метров перед собой было видно лишь сплошную белую стену.

Экипажи танков выстроились позади боевых машин. Как мне объяснили, первый заезд выполняют офицеры — главенствует знаменитый принцип «Делай, как я».





Решил поинтересоваться, не помешает ли погода результату занятий.

— Ни в коем случае, — ответил заместитель командира батальона по вооружению гвардии капитан Пётр Савось. — Непогода разве что усложнит задачу, но это, скорее, к лучшему.

Тем временем с центральной вышки прозвучал сигнал, и экипажи сорвались с места. Через несколько секунд гвардейцы заняли свои места в боевых машинах. Башни танков начинают двигаться — происходит проверка исправности системы управления огнем.

Звучит команда: «К бою!». Спустя несколько минут по радиостанции следуют доклады о готовности к выполнению задачи. Небольшая пауза, после которой командир батальона отдает приказ:

— «Броня», я — «Вышка». Для выполнения учебно-боевой задачи — вперед!

Рев двигателей, из-под гусениц вылетает грязь… В этот момент на командном пункте запускается секундомер.





А вот и звучит первый выстрел — мишень поражена!

Теперь я понимаю, почему за действиями танкистов наблюдают с вышки. Отсюда отлично видны действия всех экипажей сразу.

Три танка Т‑72Б, рассекая метель, мчатся по полигону. Отстрелявшись, они «прячутся» в окопы. Вдали поднимаются мишени — и исчезают, сраженные огнем, из поля зрения гвардейцев. Звучат пулеметные очереди, танки уничтожают «пехоту противника»… Задача выполнена!

Все это время командир батальона гвардии майор Андрей Бычек давал поправки при стрельбе, подсказывал экипажам, как правильно двигаться. Взгляд офицера, обращенный в сторону стрельбища, лучше всяких слов говорил о том, как он переживает за результаты подчиненных.





Когда танки вернулись на исходные позиции, настало время разбора заезда. Командир в первую очередь обращал внимание на недостатки, над которыми необходимо поработать в будущем.

Пока комбат разбирал занятие с подчиненными, я пообщался с его заместителем по вооружению гвардии капитаном Петром Савосем — и вот что услышал:

— Важно, чтобы сегодня ребята почувствовали технику. Впереди у них стрельба штатным снарядом, а это непростое испытание.

А как только освободился командир батальона, я обратился к нему за комментарием.

— Сегодня наши экипажи выполняли 2‑е упражнение контрольных стрельб, — пояснил гвардии майор Андрей Бычек. — Парни недавно прибыли из «учебки», мне необходимо не только проверить их навыки, но и познакомиться с прибывшим личным составом в обстановке, максимально приближенной к боевой. На мой взгляд, полигон — школа настоящего танкиста. Стоит отметить, что впереди у нас много работы по совершенствованию навыков военнослужащих, но уже сейчас гвардейцы показали неплохой результат.





Несколько слов об особенностях 2‑го упражнения контрольных стрельб. Цели поражаются комбинированным способом ведения огня: из различного вооружения и со сменой огневых позиций. Одним из ключевых факторов успешной стрельбы становится слаженная работа экипажа и подразделения в целом.

Интересуюсь у солдат, каково это — оказаться за рычагами настоящей боевой машины. И можно ли сравнить ее с виртуальными танками?

— Не идет ни в какое сравнение! — признался командир танка гвардии младший сержант Владислав Козакевич. — Подготовка боевой машины в реальной обстановке занимает куда больше времени… К танку нужно относиться очень бережно и действовать с умом. Ведь любая поломка — это несколько часов тяжелого труда, а не пара кликов мышкой. Жаль, что не все геймеры знают, насколько это непросто — быть танкистом в армейской жизни.

— Когда я сел за рычаги танка, по-настоящему понял, что никакие виртуальные игры с этим не сравнятся, — поддержал товарища механик-водитель танка гвардии ефрейтор Михаил Савко. — Особенно когда едешь на большой скорости или совершаешь маневры. «Движок» ревет, и ты чувствуешь: все движения многотонной машины зависят от твоих действий.

Это занятие стало одним из главных этапов подготовки танковых экипажей к стрельбе штатным снарядом, которая является, можно сказать, своеобразным посвящением в танкисты. Остается пожелать парням успешно преодолеть и это ратное испытание.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр»,

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