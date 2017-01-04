В Директиве Президента Республики Беларусь от 27.12.2006 № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» обращено внимание на обеспечение доступности, простоты, оперативности в решении насущных проблем каждого человека. Работа по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц является важнейшей практической задачей по укреплению законности и правопорядка, обеспечению реальной защиты конституционных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Большое внимание уделяется этому вопросу и в военном ведомстве.

Вчера в Центральном Доме офицеров состоялся личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

Так, житель столицы обратился к главе военного ведомства с вопросом о признании участниками боевых действий участников операции «Анадырь». Для справки: в 1962 году агрессивные действия США против Республики Куба вынудили Советский Союз встать на защиту острова Свободы. В ходе военно-стратегической операции под кодовым наименованием «Анадырь» на Кубу скрытно и в короткие сроки было доставлено ракетно-ядерное оружие, другая современная военная техника и около 43 тысяч военнослужащих. Однако в силу определенных реалий того времени и субъективных факторов эта уникальная операция советских Вооруженных Сил и подвиг ее участников на долгие годы оказались скрыты от населения СССР под завесой секретности. По словам обратившегося гражданина, в настоящее время в нашей стране проживают 19 человек, принимавших участие в этой операции.

Основополагающим условием установления статуса ветерана боевых действий на территории другого государства является участие военнослужащего в боевых действиях на территории других государств.

В соответствии с пунктом 3 приложения 1 к Соглашению о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 18 апреля 1994 года и с Законом Республики Беларусь «О ветеранах» от 17 апреля 1992 года к ветеранам боевых действий на территории других государств относятся военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призывавшиеся на военные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов (включая специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), направлявшиеся органами государственной власти СССР в Афганистан или другие государства и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

Следует подчеркнуть: согласно законодательству бывшего СССР, боевые действия в период Карибского кризиса с участием советских войск и специалистов не велись. Таким образом, в настоящее время, согласно действующему законодательству, военнослужащие и гражданские специалисты, принимавшие участие в операции «Анадырь», не могут быть отнесены к участникам боевых действий. Глава военного ведомства поручил должностным лицам изучить данный вопрос и внести предложения по его решению.

Еще одно обращение касалось договорных отношений физического лица с Борисовским эксплуатационным управлением Вооруженных Сил. Гражданину были даны все разъяснения по данному вопросу в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Также по его обращению будет проведена детальная проверка. О результатах заявитель будет проинформирован дополнительно в установленные законодательством сроки.

В целях повышения объективности и оперативности рассмотрения обращений граждан участие в личном приеме приняли руководители и представители тех структурных подразделений Министерства обороны, в чьей компетенции находится решение заявленных на предварительной записи проблем.

Любой житель республики может адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте: modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

Личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»