В ее рабочем кабинете есть ящик с песком, живые цветы, яркие картинки… Все это не просто предметы интерьера, а рабочие инструменты. Знакомьтесь: о своей профессии рассказывает психолог отделения идеологической работы 56‑го отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны капитан Марина Каспер.





Коротко о личном

Марина Каспер родилась в Барановичском районе, воспитывалась в семье учителя математики и инженера. Первую профессию — учителя — освоила в Барановичском педагогическом колледже, а в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка получила образование психолога. Поработав в гимназии, решила связать свою жизнь со службой в армии. Муж отнесся к этому решению с пониманием и поддержал Марину.

Зимой 2006 года она пришла служить в 56‑й отдельный полк связи. Почти сразу же была направлена на учебу в 72‑й гвардейский Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших командиров. По завершении учебы стала психологом полевого узла связи 56 опс. За десять лет службы у Марины Викторовны есть множество наработок.

Для начала вместе с собеседницей даем определение ее профессии. Психолог — специалист, занимающийся изу­чением душевной жизни и законов коррекции поведения человека, использующий эти знания для оказания помощи людям и оптимизации их деятельности.

Основой в своей работе капитан Марина Каспер считает оказание помощи людям. Как это происходит? Марина Викторовна рассказывает об основных этапах деятельности психолога.

Среди них психологическая диагностика — изучение с помощью тестов индивидуальных особенностей психики человека; консультирование — доверительное общение между психологом и клиентом, направленное на поиск способов решения беспокоящих проблем, а также психологический тренинг — активное обучение общению, способам эмоциональной саморегуляции, решению проблем и личностному росту. А еще в арсенале у военного психолога различные психологические игры и упражнения.

В среднем около 2/3 рабочего времени психолога занимают контакты с людьми, остальное — оформление документации, подготовка отчетов о проведенных обследованиях и тому подобное.

С 2008 года Марина Викторовна работает с новым пополнением.

— Ребята воспитывались в различных семьях, с разным достатком. Каждый по-своему адаптируется к условиям армейской службы, и с каждым нужно говорить на понятном ему языке, уметь подстраиваться под собеседника, — открывает секреты профессии капитан Каспер.

За годы работы она прочитала немало литературы по специальности, увидела и узнала много людей. Она уверена, что даже наличие опыта не всегда дает возможность спрогнозировать поведение того или иного военнослужащего. Человек — не компьютер, и при различных ситуациях он ведет себя по-разному: нужно вовремя заметить изменения в поведении военнослужащих, подсказать и направить, когда это необходимо.

Психолог старается помочь парням, чтобы время службы прошло для новобранцев как можно комфортнее. В армии все равны — значит, чтобы стать лидером, нужно отличаться физической формой, интеллектом, а не уровнем достатка, наличием одежды модных брендов.

Марина Викторовна уверяет: работа психолога многогранна, общение с различными людьми наполняет жизнь новыми впечатлениями. А еще у военнослужащих многому можно научиться. Современные парни знают многие вещи и явления лучше, чем их ровесники еще лет десять назад.

— И все же, в чем основное отличие гражданского психолога от военного? — интересуюсь у капитана Марины Каспер.

— Тем, что мы прежде всего военнослужащие, а уже затем психологи. Работа военного психолога важна и значима, особенно когда он помогает новобранцам в адаптации к армейским условиям жизни. Многие ребята готовы к службе в армии, но, сталкиваясь с трудностями, пасуют перед ними — и тогда психолог должен помочь.

Военный психолог также участвует в процедуре отбора призывников в военных комиссариатах. А когда военно­служащие решают остаться на контрактную службу, они вновь приходят к психологу на беседу.

— А что можете посоветовать тем, кто хочет стать военным психологом, как проверить, их ли это путь?

— Прежде всего нужно понять, есть ли у вас желание и умение сопереживать, умение слушать и слышать, осознаете ли вы ответственность, которая лежит на психологе. Например, недавно я вернулась с полигона. Там молодые солдаты впервые стреляли, некоторым было страшновато, другие — ждали этого с нетерпением, третьи — сожалели, что нет возможности сделать больше выстрелов… Мне нужно было переключить внимание парней с волнующих моментов на что-то другое, чтобы им стало максимально комфортно.

Мне нравятся произведения Чехова, читаю много специальной литературы по профессии. Важно любить других и свою профессию — и оставаться самим собой.

Сейчас очень популярна позитивная психология. Приверженцы этого научного направления уделяют много внимания внутреннему балансу, равновесию в человеке. Если мы не развиваемся физически, эмоционально или интеллектуально — происходит разбалансировка организма.

…В 2016 году Марина Каспер участвовала в конкурсе войсковых психологов, заняла второе место в Вооруженных Силах. Конкурсную работу «Использование метафорических ассоциативных карт в деятельности психолога» готовила почти год.

Оказывается, метафорические карты появились около 20 лет назад в Германии — и с тех пор используются по всему миру. Небольшие картинки с различными изображениями применяются как в диагностике эмоционального состояния людей, так и в коррекции, а также при проведении психологического консультирования. Упражнений с ними множество, такие карты помогают облегчить работу психолога с военнослужащими. Например, людям сложно говорить о своих проблемах, но, когда они смотрят на картинку и рассуждают о чужих проблемах, им становится легче раскрыться.

Конкурсная работа капитана Марины Каспер имела практическую направленность, была признана значимой. И, кстати, в конкурсе войсковых психологов в 2013 году Марина Викторовна заняла третье место, в минувшем году — второе…

— Осталось поучаствовать в третий раз и победить, — улыбается моя собеседница.

Зная о том, что Марина Викторовна постоянно занимается саморазвитием и постоянно ищет новое в любимой профессии, хочется верить: все у нее получится.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото автора