По мнению командира зенитного ракетного дивизиона 120‑й зенитной ракетной бригады майора Владимира Марченко, именно боевые стрельбы на астраханском полигоне являются самым серьезным испытанием для любого офицера-ракетчика. Только там можно показать, на что ты способен.





Говорят, что в одну реку дважды не входят… Но майору Владимиру Марченко данный стереотип пришлось преодолевать. Для него этой, образно говоря, рекой стала служба в 120‑й зенитной ракетной бригаде. Сюда он прибыл для прохождения службы в 2012 году из 29 зрбр после расформирования этой воинской части. И вновь вернулся в 120 зрбр в этом году после двухлетней учебы на командно-штабном факультете Военной академии Республики Беларусь, пройдя обучение по специальности «управление соединениями и воинскими частями войск ПВО».

Сегодня большую часть служебного времени майор Марченко проводит на технической территории воинской части. Там осуществляются регламентные и ремонтные работы на боевой технике, состоящей на вооружении зенитного ракетного дивизиона.

— Офицер зенитных ракетных войск всегда должен быть на «ты» с вверенным вооружением, военной и специальной техникой, — подчеркнул в разговоре Владимир Владимирович. — Не должно быть ни одного вопроса, на который он не смог бы ответить. Самым плодотворным в моей службе был период, когда проходил службу в должности заместителя командира дивизиона по вооружению. С этой должности и поступил на командно-штабной факультет. Наработанный опыт пригодился после возвращения в бригаду после учебы.

Там, где приходится противостоять противнику, вооруженному передовыми средствами воздушного нападения, исход поединка решают профессиональные знания и навыки, умение обращаться с грозным зенитным ракетным комплексом «Бук». Об этом ЗРК майор Владимир Марченко не может говорить без восторга. Чувствуется, что офицер буквально влюблен в данный вид вооружения. Он не скрывает гордости за то, что ему приходится иметь дело именно с «Буком».

Офицеру не раз доводилось участвовать в стрельбах, проводимых на российском полигоне Ашулук в Астраханской области. Первый раз — в 2009 году, еще в должности начальника расчета. Два года спустя Владимиру Владимировичу довелось командовать зенитной ракетной батареей. А в 2013‑м он приезжал туда уже в качестве заместителя командира дивизиона. Все учебно-боевые задачи по поражению воздушных целей были выполнены успешно. Офицер-ракетчик сожалеет, что не удалось побывать в Ашулуке в 2014‑м — в том году он подготовил технику к отправке на полигон, а сам убыл на учебу в академию.

— На Ашулук мы всегда выезжаем со своей боевой техникой, стреляем из «Буков», в которых уверены на все сто процентов, — сказал майор Владимир Марченко. — Переживаю, а потом искренне радуюсь за всех белорусских ракетчиков, когда они отлично справляются с боевыми задачами. Ашулук — главный экзаменатор для нашей работы. Там мы на практике доказываем, что уровень боевой подготовки в ВВС и войсках ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь — на высоком уровне.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова