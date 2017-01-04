Коррупция во всех ее проявлениях представляет серьезную угрозу национальной безопасности любого государства, оказывает дестабилизирующее влияние на все сферы деятельности общества и личности. Залогом же успешного противодействия ее проявлениям является не только эффективная деятельность государственных институтов в данной сфере, но и четкое понимание каждым гражданином коррупции как абсолютно неприемлемого социального явления.





Об осознании опасности этого явления для общества и личной ответственности за недопущение проявлений коррупции рассказывает начальник управления правового обеспечения Министерства обороны полковник юстиции Николай Белоусов.

— Коррупция является масштабной проблемой современности. Ни одно государство независимо от его социально-экономического и политического устройства не имеет абсолютного иммунитета к коррупции. Не является исключением и Республика Беларусь.

За 10 месяцев 2016 года в Республике Беларусь зарегистрировано 1.282 коррупционных преступления, что на 8 % меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года (1.390).

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь признает коррупцию одной из угроз национальной безопасности и нацеливает все субъекты власти и гражданского общества на эффективное противодействие этому явлению. Поэтому создать препятствия для ее разрушающего проникновения во все сферы общественной жизни и минимизировать ее негативные последствия — первостепенная задача.

— Николай Александрович, какими документами и нормативными правовыми актами регламентируется профилактическая работа по недопущению коррупции?

— В Республике Беларусь сформирована сбалансированная система борьбы с коррупцией на всех управленческих уровнях и в отраслях экономики. Антикоррупционные нормы предусмотрены в Уголовном кодексе Республики Беларусь, Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях, в Гражданском и Трудовом кодексах, законах «О государственной службе в Республике Беларусь», «О статусе военнослужащих», «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности», «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и других.

Основу антикоррупционного законодательства составляет принятый 17 июля 2015 года и вступивший в силу 24 января 2016 г. Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».

Новый закон установил правовые основы государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, он направлен на защиту прав и свобод граждан, общественных интересов от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности государственных органов, иных организаций, государственных должностных и приравненных к ним лиц путем предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, устранения их последствий. Однако прежде всего данный документ направлен на профилактику и предупреждение коррупционных проявлений.

В частности, законом предусмотрено, что лица, совершившие тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо тяжкое или особо тяжкое преступление, сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий, не могут быть приняты на государственную службу.

При исчислении пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, совершившим в период прохождения военной службы (службы) тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо тяжкое или особо тяжкое преступление, сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий, оклад по воинскому (специальному) званию учитывается по воинскому званию «рядовой» или соответствующему ему специальному званию.

Законом определен и гражданско-правовой механизм безвозмездного изъятия по решению суда имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы. При этом критерием неосновательного обогащения коррупционеров будет явное несоответствие стоимости имеющегося имущества и денежных средств уровню легальных доходов, то есть превышение стоимости имущества и иных расходов над доходами, полученными из законных источников, составляющее не менее 25 процентов от доходов, полученных из законных источников.

— Какие преступления коррупционной направленности, согласно статистике, наиболее распространены в нашей стране?

— В большей степени распространены факты получения взятки, должностных хищений, злоупотребления служебным положением и превышения власти.

Для противодействия коррупции руководством страны принимаются целенаправленные меры, которые носят системный и постоянный характер. Такая же серьезная и системная работа проводится и в Вооруженных Силах, где создана эффективная система борьбы с коррупцией, которая позволяет обеспечить неотвратимость привлечения к ответственности лиц, покушающихся на совершение данных правонарушений.

Приказом министра обороны Республики Беларусь от 27 января 2016 г. № 87 утвержден комплекс мероприятий по предупреждению коррупции и противодействию ей в Вооруженных Силах и транспортных войсках.

В соответствии с приказом министра обороны Республики Беларусь от 25 марта 2016 г. № 333 создана комиссия по противодействию коррупции в Вооруженных Силах, членом которой я являюсь.

Ключевое значение для преодоления коррупции имеет формирование антикоррупционного сознания, высокой правовой культуры граждан и их правомерного поведения. Формируя правовую культуру, основанную на знании и уважении законодательства Республики Беларусь, на правильном понимании его норм, добросовестном отношении к выполнению служебных обязанностей и гражданского долга, бесспорно, формируется и антикоррупционное сознание. Тут решающая роль принадлежит обществу и его институтам, поскольку речь идет об использовании разных средств влияния на внутренний мир человека и его действия.

Таким образом, командиры всех степеней должны обратить особое внимание на необходимость реализации всего комплекса мер по преду­преждению и противодействию коррупции в Вооруженных Силах. При планировании антикоррупционных мероприятий следует учитывать актуальные проблемы в обеспечении законности в войсках, своевременно определять коррупционные риски и нейтрализовывать их.

Наша справка

Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», под коррупцией понимается «умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного».

Наша справка

Перечень коррупционных преступлений определен постановлением Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности от 31 января 2011 г. № 5/8/1/34/6 и включает в себя 10 составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь:

— статья 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями);

— статья 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), части 2 и 3;

— статья 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями);

— статья 425 (бездействие должностного лица);

— статья 426 (превышение власти или служебных полномочий), части 2 и 3;

— статья 429 (незаконное участие в предпринимательской деятельности);

— статья 430 (получение взятки);

— статья 431 (дача взятки);

— статья 432 (посредничество во взяточничестве);

— статья 455 (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти).

Максимальное наказание предусматривается по части 3 статьи 430 — лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Беседовал полковник Игорь Кандраль, «Ваяр»