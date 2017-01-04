Новый год — всеми любимый, радостный праздник. Многие встречают его в кругу семьи, в тесной компании с друзьями и товарищами, но неизменно — в атмосфере веселья и счастья.

И новое пополнение 74‑го отдельного полка связи Западного оперативного командования не стало исключением. Побывав на торжествах в этой воинской части, я убедился в том, что и в казарме Новый год можно встретить интересно и задорно.

Накануне солдаты закупили вместе с офицерами новогодние угощения. Праздничный стол по традиции был не без изысков. Об этом позаботились сами военнослужащие, проявив свои разносторонние таланты. Помощь оказали мамы, сестры и подруги парней в погонах. На столе — и гарнир, и мясная нарезка, и салаты, и торты… А также фрукты, конфеты, сладкие напитки и многое другое.

Празднично выглядела и сама казарма. Ее интерьер украсили гирлянды, дождик, блестки и снежинки… На почетном месте главный участник новогодних торжеств — сверкающая разноцветными игрушками красавица елка. Совместная подготовка к торжеству еще больше сплотила дружный коллектив.

Праздник стартовал с поздравления личного состава командиром 74‑го отдельного полка связи полковником Романом Сивириным. Он вместе со своим заместителем по идеологической работе подполковником Юрием Шевченко тепло и сердечно поздравил военнослужащих с Новым годом, пожелал подчиненным крепкого здоровья, счастья и успехов в овладении воинскими специальностями, свершения всех надежд и заветных желаний.

Затем ведущие рядовые Валентин Гутько и Алексей Гришечкин открыли веселую новогоднюю программу. Ее готовили все вместе, и каждый участник праздника внес свою лепту в увлекательное действо. Были там и занимательные конкурсы, и веселые миниатюры, и стихи, песни, музыкальные номера. В роли Деда Мороза выступал рядовой Денис Саросек, роль Снегурочки сыграл рядовой Владислав Макаревич. Многие ребята до призыва принимали участие в художественной самодеятельности в школах, лицеях, колледжах, вузах — и все самое лучшее из этого опыта нашло воплощение в тот праздничный вечер.

— Настроение отличное, рад, что встречаю Новый год со своими товарищами, в родном коллективе, — поделился эмоциями рядовой Валентин Гутько.

В радостной и веселой атмосфере время пролетело незаметно. В момент, когда часы пробили полночь, каждый участник праздника загадал свое самое заветное желание.

Впереди насыщенный мероприятиями боевой подготовки год, и со всеми задачами, без сомнения, военнослужащие успешно справятся, потому что рядом — верные и преданные друзья, надежные товарищи. Пусть все загаданные ими в новогоднюю ночь желания обязательно сбудутся!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»