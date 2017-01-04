Недавно в командовании ВВС и войск ПВО под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Игоря Голуба прошел день охраны труда. В нем приняла участие и Татьяна Неверовская — председатель профсоюзного комитета командования.

Прошла проверка состояния условий и охраны труда на рабочих местах в структурных подразделениях командования, осуществлен контроль за проведением медицинских осмотров работников. С должностными лицами и работниками прошли занятия по знанию положений системы управления охраной труда в командовании ВВС и войск ПВО, по организации движения транспортных средств и пешеходов по территории военного городка. Также проведена проверка знаний должностных лиц Главного штаба ВВС и войск ПВО по вопросам охраны труда.

В завершение генерал-майор Игорь Голуб провел служебное совещание, на котором был сделан обстоятельный анализ состояния охраны труда в командовании, в подчиненных соединениях и воинских частях.

Нина Горгуль