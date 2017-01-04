В преддверии новогодних праздников офицеры командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны во главе с командующим ВВС и войсками ПВО генерал-майором Олегом Двигалевым посетили ГУО «Ждановичский детский дом № 1».





Самый волшебный, самый чудесный и удивительный праздник — Новый год! А кто сильнее всех верит в чудеса, ждет волшебную новогоднюю ночь? Конечно же, дети. И кто, как не они, сильнее всех верят в то, что их мечты — получить в подарок велосипед, новую игрушку или книгу — сбываются.

К сожалению, у детей, в силу обстоятельств оставшихся без попечения родителей, есть и совсем недетские мечты — чтобы были мама с папой, дом, где любят и ждут. К сожалению, у многих это только мечта…

Но в силах взрослых — подарить радость таким детям. И вот накануне праздника детский дом встречал желанных гостей. Ребята, нарядные и веселые, собрались в актовом зале и с нетерпением ожидали сказку.

— Дед Мороз!.. Дед Мороз!.. — хором звали доброго седобородого волшебника малыши.

— Слышу-слышу…

Мгновение — и вот перед детишками появился он, живой, вместе со своей Снегурочкой и другими сказочными героями.





Праздничное представление было насыщено яркими занимательными моментами. Мальчишки и девчонки в красивых костюмах кружились в хороводе вокруг нарядной елки вместе со Снеговиком, Медведем, Снегурочкой… И ни один малыш не остался без внимания в тот день!

— Дети, особенно те, кто остался без родительской заботы, остро нуждаются во внимании и тепле, — отметил генерал-майор Олег Двигалев. — И мы стараемся это внимание уделять. Посещение социальных учреждений — не просто наш долг, это стало уже доброй традицией. Ведь каждый ребенок имеет право на счастье.

Коллектив воспитателей и директор детского дома Тамара Красовская выразили глубокую признательность и благодарность командованию Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны за проявленное внимание и устроенный для детей праздник.

— Военнослужащие всегда оказывают нам посильную помощь, — рассказала Тамара Васильевна. — И хочется сказать им большое спасибо за то, что накануне самого волшебного праздника они подарили такую сказку нашим воспитанникам.

Сами ребята не остались перед гостями в долгу — подарили людям в погонах замечательный танец.





А в завершение праздника по сложившейся традиции офицеры вручили воспитанникам детского дома подарки.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора