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Смертельное ДТП в Орше: ГАИ опубликовало фото с места трагедии

04.01.2017 19:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Госавтоинспекция опубликовала фотографию с места дорожно-транспортного происшествия в Орше, где микроавтобус на летней резине сбил насмерть человека.

Смертельное ДТП в Орше: ГАИ опубликовало фото с места трагедии
© Sputnik Алексей Мальгавко
Смертельное ДТП в Орше: бус на летней резине вылетел на парковку

Трагедия произошла в районном центре в среду, 3 января, около полудня.

"При проезде перекрестка 64-летний мужчина за рулем микроавтобуса ГАЗ не справился с управлением и выехал на парковку, где сбил очищавшего свою машину от снега 43-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте", — сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В результате аварии пострадала 23-летняя пассажирка буса. Ей потребовалась медицинская помощь.

Напомним, что с 1 декабря водители, согласно ПДД, обязаны установить на своих авто зимние шины с соответствующей маркировкой и высотой рисунка протектора не менее 4 мм. За использование летней резины — штраф одна базовая величина (с 1 января составляет 23 рубля), за повторное нарушение — от двух до пяти. А если езда без зимних шин стала причиной аварии и в ней человек (или имущество) пострадал, водитель получит штраф от 63 до 630 рублей или лишится прав на срок до 2 лет.

Кроме этого в ГАИ призвали водителей быть более внимательными в сложных погодных условиях. "Выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения", — уточнили в ведомстве.     

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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ГАЗ на летней резине влетел на парковку и сбил мужчину, который от сильного удара скончался на месте.

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