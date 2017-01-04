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Смертельное ДТП в Орше: ГАИ опубликовало фото с места трагедии
04.01.2017 19:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Госавтоинспекция опубликовала фотографию с места дорожно-транспортного происшествия в Орше, где микроавтобус на летней резине сбил насмерть человека.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Трагедия произошла в районном центре в среду, 3 января, около полудня.
"При проезде перекрестка 64-летний мужчина за рулем микроавтобуса ГАЗ не справился с управлением и выехал на парковку, где сбил очищавшего свою машину от снега 43-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте", — сообщили в УВД Витебского облисполкома.
В результате аварии пострадала 23-летняя пассажирка буса. Ей потребовалась медицинская помощь.
Напомним, что
Кроме этого в ГАИ призвали водителей быть более внимательными в сложных погодных условиях. "Выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения", — уточнили в ведомстве.
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ГАЗ на летней резине влетел на парковку и сбил мужчину, который от сильного удара скончался на месте.
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