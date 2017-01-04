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Беларусь поднимет цену на транспортировку нефти

05.01.2017 04:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси приняло решение о повышении тарифов на транспортировку нефти по своей территории, передает РИА Новости.

Согласно постановлению ведомства, цена на транзит «черного золота» вырастет с 1 февраля 2017 года.

Так, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), а по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 до 123,66 российских рублей.

Долгая дорога к Солнцу
 
 
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Повышение тарифов на транзит «черного золота» начнет действовать с 1 февраля 2017 года.

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