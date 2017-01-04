Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси приняло решение о повышении тарифов на транспортировку нефти по своей территории, передает РИА Новости .

Согласно постановлению ведомства, цена на транзит «черного золота» вырастет с 1 февраля 2017 года.

Так, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), а по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 до 123,66 российских рублей.