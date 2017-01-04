Доброе утро!

Не замерзли пока? Имейте в виду, сегодня погода ухудшится — резко похолодает. В рождественскую ночь и вовсе до -27ºС. И это, говорят синоптики, не последние сюрпризы, которые готовит нам погода .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

ВАЖНОЕ

Зарплаты бюджетников станут немного выше: в Беларуси изменилась тарифная ставка первого разряда . Она выросла на 1,2 рубля и составила 31 рубль (ранее — 29,8 рубля). А Нацбанк принял решение снизить ставку рефинансирования — с 18% до 17% годовых. Значит, кредиты, которые «завязаны» на ставку, станут чуть дешевле, и жить их получателям будет немного легче.

Не знаем даже, завидовать ли им: некоторые наши крупные промышленные предприятия работают в таком же режиме, как и российские, — все рабочие дни до 9 января перенесли на другие числа. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, какие предприятия отправили сотрудников на новогодние каникулы .

Литва назначила спецпосла по вопросам Белорусской АЭС . Им стал дипломат Дарюс Дегутис. Также страна-соседка отправила письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергетике, в которых просит обеспечить контроль этих организаций над строительством БелАЭС. Литва обратила их внимание на уже шестой по счету инцидент , связанный с возведением атомной станции.

В Беларуси для нужд армии модернизировали советский бронетранспортер БТР-70 — новая версия будет комфортнее, динамичнее и получит более высокий уровень защиты. Первые ее образцы будут переданы военным уже в январе. А вот у жителя поселка Мачулищи есть личный домашний… танк. Не котик, не собачка — танк Т-60 . «Однажды приезжала даже милиция — проверяли, не настоящее ли орудие установлено в моем танке. Приехали, убедились, что это просто труба, и стали фотографироваться на память», — рассказывает конструктор.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Власти Турции наконец установили личность террориста , который устроил атаку на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь . Имя злоумышленника пока не разглашается. Задержаны еще несколько подозреваемых, среди них есть и россияне .

ПОПУЛЯРНОЕ

После уникальной пересадки сердца и легкого в комплексе в ноябре 2016 года редакция TUT.BY номинировала кардиохирурга Юрия Островского и его коллег на звание «Герои года» . По итогам голосования пользователей портала именно они, врачи, заняли первое место. В интервью нашему порталу Островский рассказал о том, сколько стоит пересадка сердца, кого он видит на посту министра здравоохранения и сколько должны зарабатывать врачи.

«Бизнес Беларуси должен получить мощный импульс», — заявил парламенту в октябре 2016 года Александр Лукашенко, посоветовав не откладывать в долгий ящик инициативы по снижению бюрократической нагрузки. Но пока власти продолжают закручивать гайки, а бизнес — раскошеливаться, помогая латать бюджетные дыры. Робкие либеральные инициативы, похоже, пока остаются на бумаге. Более того, на горизонте появились новые поводы для отъема средств. Какие — читайте в нашем материале .

Не заставил себя ждать первый рекламный скандал года: « Коммунарка» выпустила конфеты с «сексуальными школьницами ». На упаковке «Ванильной нуги с грушей и корицей» зарисовка: взрослый мужчина ранним летним утром «заспанный и недовольный» идет встречать родственников и наблюдает за «сексуальными и смешными одновременно» школьницами в коротких платьицах, возвращающимися с выпускного. «При создании упаковки мы преследовали одну цель — вызвать улыбку у покупателя и поднять ему настроение. Никакого подтекста мы туда не вкладывали», — уверяют на фабрике.



Фото из твиттера Васи Обломова

История родителей, потерявших сына, никого не оставит равнодушным. Вот уже более полугода Гродно родители с плакатом стоят на улице. Они ищут свидетелей аварии, в которой погиб их сын">семья из Гродно стоит на перекрестке или на рынке с плакатом в тщетных пока попытках найти свидетелей смертельного ДТП.

Позавчера на хоккее комментатор «Беларусь 5» Арташес Антонян отпустил ремарку по поводу спокойствия известного своей импульсивностью наставника питерцев Олега Знарка: «…как будто под боярышником. Достаточно спокойно выглядит Олег Валерьевич». Вчера пришлось объясняться : неоднозначность шутки заключается в том, что в конце 2016 года в российском городе Иркутске умерли около 80 человек, отравившиеся концентратом для ванн «Боярышник». «Я не вкладывал никакого подтекста», — уверяет Антонян.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

Когда людям нечем заняться, они активно изучают «зомби-апокалипсис» . Оказывается, что примерно на сотый день после его начала и стремительного распространения зомби по Земле численность людей уменьшится до значений, при которых повторное заселение планеты будет уже почти невозможным. У этой странной теоретической математики, на которую тратят силы и средства ученые, есть и практическое применение: такие сценарии «конца света» позволяют медикам просчитывать последствия возникновения вспышек неизлечимых и смертельно опасных болезней и находить пути их сдерживания.

Если ваши школьники говорят вам, что не хотят идти в музей — знайте, их просто водят не туда. Мы же нашли три интересных музея: один проводит экскурсии на самолетах, второй поднимает цену на билеты, чтобы отпугнуть посетителей! «Едуць, едуць і едуць. Каб тут неяк адпачыць! У нас ужо сем кніг водгукаў, нават з Амерыкі і Філіпінаў прыязжалі. У асноўным, канешне, беларусы. Людзі заўсёды шукаюць, дзе што цікавага пабачыць… Спачатку мы бралі 50 даляраў, але ж потым паднялі кошт, каб зменшыць колькасць наведвальнікаў», — рассказывает создатель музея в Ракове.

FINANCE.TUT.BY пообщался с ипэшниками — те жалуются, что работать сегодня им приходится, чтобы «лишь оплатить аренду». Но ведь весь прошлый год стоимость «съемных» площадей для торговцев по стране падала. Мы узнали, как прошел кризисный год и чего ждать в будущем .

Скрестим пальцы за белорусских автогонщиков: на «Дакаре» МАЗ идет в прорыв и «рвет» конкурентов. Белорусы влетели в четверку на втором этапе ралли! Вперед, Вязович!

Ужасная история о жестоком обращении с животными . Жителю Пинского района грозит год лишения свободы за расстрел двух псов — Малыша и Жорика. Очень жаль собак, которые пострадали ни за что — просто из-за немотивированной человеческой агрессии.

БГУ выложил в сеть коллекцию из 20 тысяч архивных снимков . Архивные фото рассказывают о значимых событиях из истории вуза, о визитах политиков и общественных деятелей, о студенческих акциях. Самые ранние снимки относятся к началу 20-х годов прошлого века. Можно даже увидеть, как выглядел билет на праздник открытия БГУ в октябре 1921 года. Интересно!

И напоследок — не пропустите самые яркие предновогодние снимки нашей фотослужбы . Здесь и танцы тракторов, и супершпагат между БелАЗами, и прощальное выступление Мелитины Станюты и люди, которые делают добро для других.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Все новости среды, 4 января

Если в такую погоду вы не хотите и носа из дома высовывать, то залезайте под плед, берите глинтвейн горячий чай и качайте самый «пиратский» фильм года. Что за он — ищите здесь . Нескучных зимних вечеров!

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