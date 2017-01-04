Витебск 4 января оказался во власти циклона Axel. За сутки в областном центре выпало 7,5 мм осадков — почти 15% от месячной нормы. Наиболее сильным снегопад был на северо-западе области: здесь высота снежного покрова достигла 11−13 см.



Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Циклон Axel будет властвовать на территории Витебской области и 5 января. В пятницу, 6 января, он должен переместиться в Россию. За снегопадом в северный регион придут морозы .

Серьезных ДТП 4 января в регионе не произошло. Ситуацию на дорогах отслеживают в областной ГАИ: на участки, где требуется расчистка от снега или посыпка песко-соляной смесью, направляют необходимую технику.

Тем не менее спасатели рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. ГАИ предупреждает: состояние проезжей части в такую погоду непредсказуемо — участки мокрого асфальта могут чередоваться с обледенелой дорогой или снежными заносами. Самыми сложными для движения могут быть спуски, подъемы и закругления, а также продуваемые участки дорог.

В Витебске работает горячая линия по телефону 8−0212−42−68−87. Звонить на нее могут одинокие, пожилые люди, ветераны, инвалиды. Волонтеры помогают расчищать придомовые территории, дорожки в сельской местности и частном секторе. Заявки на этот телефон принимают по всей области.