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Белорусы помогают тяжело больным соотечественникам исполнить мечту

05.01.2017 07:03 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси активисты взялись исполнить заветные мечты. В некоторых случаях сделать это было несложно: у тех, кто тяжело болен, они самые простые. Посильную лепту в проект «Главное желание» внесла и корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Мечта Яны Гериной уже сбылась: в этом году девочка побывала в Диснейленде. Фотографии в альбоме - как память о путешествии в сказку.

«Больше всего мне понравился детский паровозик, на котором я два раза прокатилась. Еще мне запомнился поезд. Он был очень похож на настоящий», - вспоминает участница благотворительного проекта Яна Герина.

Исполнить мечты детей и взрослых с неизлечимыми заболеваниями помогает благотворительный проект «Главное желание». Письма пациентов хосписа размещают на сайте. Помочь желанию осуществиться может каждый.

«У всех тяжело больных людей, как и у здоровых, есть таланты, желания и мечты, которые бы они хотели реализовывать, но не могут. Мы стараемся показать, что жизнь это не только болезнь», - сказала куратор благотворительного проекта «Главное желание» Анастасия Костюгова.

На исполнение мечты Маргарите Шнип средства почти собрали. Девушка учится в университете на дизайнера и вопреки болезни пытается рисовать. Мечтает о собственной выставке.

«У меня есть много интересных идей. Пока я их фиксирую на черновиках и эскизах», - рассказала участница благотворительного проекта «Главное желание» Маргарита Шнип.

За восемь месяцев существования проекта неравнодушные люди исполнили желания нескольких десятков человек: одни увидели море, другие сходили в дельфинарий, третьи познакомились с любимой актрисой.

Проекту «Главное желание» помогают и уличные музыканты: вырученные средства они передают больным детям.

 
 
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Весной прошлого года в республике стартовал благотворительный проект «Главное желание», принять участие в котором может любой человек.

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