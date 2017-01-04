МИНСК, 4 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея, сообщается на сайте Президентского спортивного клуба .



© Sputnik / Виктор Толочко Рождественский хоккей: Лукашенко забил гол и отдал 3 паса в игре с ОАЭ

Рождественский турнир стартовал накануне в "Чижовка-Арене". В среду состоялись сразу четыре матча: Швейцария — Балканы (13:2), Словакия — Россия (12:0), Финляндия — Германия (11:3). В заключительном матче игрового дня хозяева турнира и действующие обладатели чемпионского титула белорусы встретились с командой Объединенных Арабских Эмиратов (ОЭА). Игра завершилась уверенной победой ледовой дружины главы государства — 7:3. Лукашенко отметился одни точным броском и тремя голевыми передачами. Таким образом, по системе "гол+пас" у президента уже четыре бомбардирских балла.

Лидирует в гонке бомбардиров Рождественского турнира представитель команды Финляндии Матиас Лоппи (1+4), вторую строчку делят сразу три хоккеиста белорус Андрей Асташевич (3+1), финн Тони Макиахо (3+1) и швейцарец Майкл Мэрки (3+1). Третье место у словака Любомира Ваича (2+2). Четвертую позицию занимают также сразу три игрока — Александр Лукашенко (1+3), словак Славомир Воробел (1+3) и финн Марко Янтунен (1+3). Пятым идет хоккеист словацкой дружины Эрик Вайсманн (0+4).

Напомним, в прошлом году белорусский лидер завершил турнир, набрав десять баллов (2+8).

XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь продолжится в четверг. На ледовых площадках "Чижовка-Арены" сразятся в группе А сыграют ОАЭ — Швейцария (14:00), команда Лукашенко встретится со сборной Балкан (19:00). В группе В 5 января определят сильнейших Россия — Финляндия (13:00) и Германия — Словакия (17:00).

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года. В разные годы обладателем почетного трофея девять раз становилась команда Президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).