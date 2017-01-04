|
Лукашенко занимает 4-е место среди бомбардиров Рождественского турнира
05.01.2017 08:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея, сообщается на
© Sputnik / Виктор Толочко
Рождественский турнир стартовал накануне в "Чижовка-Арене". В среду состоялись сразу четыре матча: Швейцария — Балканы (13:2), Словакия — Россия (12:0), Финляндия — Германия (11:3). В заключительном матче игрового дня хозяева турнира и действующие обладатели чемпионского титула белорусы встретились с командой Объединенных Арабских Эмиратов (ОЭА). Игра завершилась уверенной победой ледовой дружины главы государства — 7:3. Лукашенко отметился одни точным броском и тремя голевыми передачами. Таким образом, по системе "гол+пас" у президента уже четыре бомбардирских балла.
Лидирует в гонке бомбардиров Рождественского турнира представитель команды Финляндии Матиас Лоппи (1+4), вторую строчку делят сразу три хоккеиста белорус Андрей Асташевич (3+1), финн Тони Макиахо (3+1) и швейцарец Майкл Мэрки (3+1). Третье место у словака Любомира Ваича (2+2). Четвертую позицию занимают также сразу три игрока — Александр Лукашенко (1+3), словак Славомир Воробел (1+3) и финн Марко Янтунен (1+3). Пятым идет хоккеист словацкой дружины Эрик Вайсманн (0+4).
Напомним, в прошлом году белорусский лидер завершил турнир, набрав десять баллов (2+8).
XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь продолжится в четверг. На ледовых площадках "Чижовка-Арены" сразятся в группе А сыграют ОАЭ — Швейцария (14:00), команда Лукашенко встретится со сборной Балкан (19:00). В группе В 5 января определят сильнейших Россия — Финляндия (13:00) и Германия — Словакия (17:00).
Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года. В разные годы обладателем почетного трофея девять раз становилась команда Президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров XIII Рождественского международного турнира...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии