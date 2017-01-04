«Цель 99» – республиканское движение за то, чтобы граждане научились и привыкли собирать отходы раздельно. Их потом направят на переработку и сделают из них много новых полезных вещей. А на полигоны попадет меньше отходов, и самих свалок станет меньше. Меньше мусора – чище жизнь. Готовы ли граждане сортировать свои отходы, почему не везде еще стоят контейнеры для раздельного сбора и когда за свои отходы жители получат живые деньги – читайте в интервью с создателями движения «Цель 99».





Сколько процентов осталось до Европы

- «Цель 99» - это кампания, запущенная в начале 2015 года совместно с рекламным агентством, - рассказывает директор государственной организации «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. - Она направлена на личное участие каждого гражданина. Почему число 99? Все привыкли: стопроцентный результат, круглые цифры. Но мы понимаем, что достигнуть совершенства очень сложно, и переработать все 100% мусора не получится. А 99% - это уже почти идеал. И число красивое, и звучит интригующе.

- А 99% - это достижимая цель?

- Теоретически можно и все сто процентов переработать. Но даже если мы переработаем все 100% собранных в стране отходов, у нас появятся отходы уже от этой переработки, и в целом про стопроцентный результат говорить будет неверно. Причем этих новых отходов от переработки получится более одного процента – так что и 99% - это скорее символ, нежели реальная цель. Символ того, что надо стараться перерабатывать по максимуму.



Наталья Гринцевич

- С каких показателей начинали и далеко ли до максимума?

- Наша организация была создана в 2012 году, и тогда в целом по стране перерабатывалось 10,1% собранных отходов, а в 2015 – уже 15,6%. И этого нам удалось достичь благодаря экономическому стимулированию сбора вторсырья из бытовых отходов, технической модернизации системы сбора, сортировки отходов, и, конечно, благодаря поддержке жителями страны раздельного сбора отходов.

Часто говорят, что, мол, в такой-то европейской стране перерабатывают 90 или даже 100% отходов, а у нас всего 15%, и что мы безнадежно отстали. Многие люди просто путают понятия. Наши 15,6% (это показатель по массе, а по объему – 26%) - это традиционная переработка: из макулатуры мы получаем новенькие тетради, из пластиковых бутылок – тазики и мусорные ведра, из стеклобоя – банки и бутылки, из консервных банок – лейки и грабли, и так далее. А в случае с другими странами правильнее говорить не про переработку, а про вторичное использование отходов. И в те девяносто или сто процентов входит не только традиционная переработка, но и компостирование органических отходов, и использование твердых отходов в качестве топлива на заводах и электростанциях.

- По статистике за 2014 год, - добавляет главный специалист по информационной работе Нина Кульбеда, - в странах Евросоюза доля классической переработки (ресайклинга) составляет 27,6%. Да, мы отстаем, но разрыв не так огромен, как это иногда заявляют.



- Когда же мы наверстаем это отставание?

- Используя существующие в стране технологии переработки мы сможем сократить отставание еще на 10% - если будем развивать и прививать культуру раздельного сбора мусора. Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь предусмотрено к 2030 году перерабатывать 40% коммунальных отходов. Поэтому чтобы догнать развитые страны по уровню использования вторсырья, нужно осваивать новые технологии. Для этого в разрабатываемой сейчас Национальной стратегии обращения с коммунальными отходами и вторичными ресурсами предусмотрены несколько последовательных шагов-модулей. Введем депозитно-залоговоую систему на тару – получим еще 10%. Начнем использовать топливо – получим еще с десяток процентов.

Дисконтная программа… на бутылках

- Зачем нам нужна депозитная система на тару? Мы ведь и сейчас можем сдать банки и бутылки в приемный пункт стеклотары.

- Да, можно и дальше совершенствовать раздельный сбор отходов через систему приемных пунктов, через контейнеры, работая над популяризацией раздельного сбора отходов. Так мы сможем достичь лучших результатов, но для этого понадобятся еще десятки лет и затраты на развитие и поддержание инфраструктуры. При этом у большинства белорусов для участия в раздельном сборе будет только экологический стимул. Готовность получить экономическую выгоду, сдав упаковку в приемный пункт, есть далеко не у всех. Депозитная система сбора тары позволит значительно повысить эффективность сбора вторсырья. Экономический стимул собирать раздельно будет у всех покупателей. Покупая напиток, платишь и за него и вносишь реальный залог за упаковку, видя его в чеке. Вернули упаковку в автомат или сдали в приемный пункт – и получили "живые" деньги или чек со скидкой на определенную сумму. В депозитную систему планируется включить не только "стекло", но и ПЭТ-бутылки, и жестяные/алюминиевые банки.





- А собирать бутылки и стеклобой – это вообще выгодно? Не проще ли ввозить в страну новые емкости?

- Выгодно, особенно теперь. С 2012 года раздельный сбор отходов через контейнеры и систему приемных пунктов получил развитие благодаря внедрению в стране механизма расширенной ответственности производителей и импортеров упаковки. Тот, кто производит или ввозит упаковку, должен платить или организовать собственную систему сбора отходов от населения. Когда мы увеличили размер платы, появилось много импортеров, которые организовали собственную систему сбора оборотной тары. С 2012 года число приемных пунктов увеличилось на 70%. А с помощью депозитов можно будет даже выстраивать программы лояльности: например, когда чек за сданные бутылки можно будет обналичить только в магазинах какой-то одной сети.

Три контейнера – один мусоровоз?

- Сколько контейнеров должно стоять в каждом дворе для идеальной работы системы раздельного сбора отходов?

- Достаточно четырех: для бумаги, пластмассы, стекла и контейнер для смешанных бытовых отходов. Не нужно ставить отдельные контейнеры для белого или зеленого стекла или ящики для сбора бутылочных пробок либо лампочек. Для сбора электронных отходов – лампочек, батареек, старых телефонов – достаточно небольших ящиков или контейнеров в магазинах. По нашим расчетам для того, чтобы контейнеры были доступны для всех жителей Беларуси, их число нужно увеличить минимум в два раза. В 2012 году по стране стояло 44 тысячи контейнеров для раздельного сбора вторсырья, в 2015 – уже 85 тысяч. Сразу всю страну охватить необходимым количеством контейнеров невозможно: здесь и финансовые причины, и трудности установки в сложившейся застройке. Поэтому много где еще стоят сетчатые желтые контейнеры для сбора сразу нескольких видов отходов: бумаги, стекла, пластика. Сейчас такие уже не ставят.

- А может, лучше ставить? Читатели часто жалуются: раскладываешь отходы по разным контейнерам – а потом приезжает одна машина и сваливает сразу весь разделенный мусор к себе в кузов. И зачем тогда все труды?

- В идеале, конечно, мусоровозы должны ездить по разным маршрутам и вывозить контейнеры только одного типа. Этот вывозит только бумагу, а тот забирает только пластик. В целом население стало лучше относиться к идее раздельного сбора мусора, но все равно часто в баки для макулатуры выбрасывают пластмассу, а в контейнеры для пластика – стеклянные бутылки или отходы, которые не попадут в переработку, а будут захоронены. Частенько в контейнерах для бумаги и для пластика оказываются почти одинаковые отходы. Поэтому сейчас, когда одна машина забирает сразу все - она везет отходы на сортировку, где работники отбирают то, что можно переработать, и разделяют по типу сырья. Когда жители домов станут ответственнее подходить к разделению вторсырья и когда у обслуживающих организаций станет больше денег – стекло, бумагу и пластик станут вывозить по отдельности. Организации, у которых создана соответствующая материально-техническая база, так работают уже сейчас: например, в Гомеле и Солигорске. Но в любом случае отходы из контейнеров для раздельного сбора не вывозят одним мусоровозом вместе со смешанным мусором из черных баков, который направляется на захоронение. Все отходы из контейнеров для раздельного сбора всегда отправляют на сортировочные линии.

Всего невозможно достигнуть в одночасье. Мы находимся на переходном этапе, когда, с одной стороны, люди учатся сортировать отходы, а с другой стороны, обслуживающие организации на местах закупают необходимую технику, выстраивают логистику в новых условиях раздельного сбора мусора.





- Во дворах стоит много разных контейнеров – черных, цветных, черных с цветными крышками, пластиковые и металлические, сетчатые и сплошные, для смешанного вторсырья и для раздельного сбора… Запутаться можно!

- Контейнеры для раздельного сбора начали устанавливать в республике около 10 лет назад. За это время, учитывая опыт, закупались контейнеры разного типа. Разные дворы обслуживают разные организации, которые часто устанавливают свои собственные баки для раздельного сбора. Вот уже второй год для этих организаций за счет средств производителей и поставщиков товаров и упаковки приобретаются контейнеры нового типа – оцинкованные металлические с отверстиями, которые соответствуют европейскому стандарту. Выбрасывая мусор в один из трех контейнеров с надписями "стекло", "бумага", "пластмасса" или же в общий контейнер для вторсырья с маркировкой "пластик, бумага, стекло", вы в обоих случаях участвуете в раздельном сборе отходов.

Чтобы загрузить все мощности сортировочных заводов, иногда приходится отправлять на "досмотр" черные баки для смешанных бытовых отходов, причем даже из тех дворов, где уже установлены контейнеры для раздельного сбора. В первую очередь мы стараемся побудить людей не выбрасывать в общий контейнер все то, что можно переработать. Не беда, если вы выбросите пластиковые бутылки в ящик для бумаги, а макулатуру – в ящик для пластмассы. И не беда, если один мусоровоз вывезет оба этих контейнера. Но лучше правильно разделять отходы – помочь в этом может наша инфографика и тест . Тогда в будущем мусоровозы смогут вывозить вторсырье не на сортировку, а сразу на переработку.

Чтобы выбросить бутылку – надо постараться

- В некоторых дворах стоят синие грейферные контейнеры для сбора стекла, которые раскрываются снизу. Часто их можно видеть уже вскрытыми…

- Эти контейнеры ставили с 2010 года, и опыт показал, что они неудобны в эксплуатации. Если кто-то их вскрывает, чтобы вытащить стекло и сдать его на стеклобой, то потом работникам жилищных служб сложно его привести в исходное состояние. Пока они еще остаются во дворах, но постепенно их меняют на контейнеры новой конструкции, с отверстиями для бутылок в крышках.





- На такие контейнеры тоже жалуются: человек в течение недели собирает под раковиной бутылки и банки, а потом выносит сразу все. Но не может забросить мешок с бутылками в контейнер и вынужден по одной просовывать их сквозь отверстие. Долго и неудобно.

- В такие контейнеры можно просунуть практически любую стеклотару, кроме, пожалуй, трехлитровых банок. Да, это не очень удобно, но это мировой опыт. Наши собственные эксперименты показали: если в таких контейнерах оставлять открытой крышку, то очень быстро там оказываются не только мешки с бутылками, но и мешки со всякими другим отходами, в том числе пищевыми. Когда культура обращения с отходами вырастет – крышки откроют.

- Но заставляя человека просовывать бутылки по одной, вы делаете удобнее не ему, а себе. Человек плюнет, оставит свой пакет с бутылками где попало и больше не будет заниматься никаким раздельным сбором. Как быть?

- Свою сознательность нужно доказывать не словами, а реальными делами. Раз уж мы решили быть экологически ответственными – то нужно понимать, что простым этот процесс не бывает. Если мы сегодня откроем крышки, туда начнут бросать не только стекло, но и отходы еды. На сортировке не станут из осколков выковыривать картофельные очистки, и вся партия пойдет на полигон. Из-за одного нерадивого жильца экологическая сознательность десятков других пойдет насмарку. Но если человек заботится не только о своем удобстве, но и об экологии, то лишняя минута труда не будет в тягость. Впрочем, мы сами еще спорим и опытным путем выясняем, какой подход лучше. Не стоит думать, что мы не слышим людей. Например, частой жалобой были маленькие отверстия в контейнерах для пластика. Поэтому мы рекомендовали производителям усовершенствовать конструкцию – выпускать баки для пластика с одним круглым и одним прямоугольным отверстием большого размера. Такие контейнеры появятся в Гродно уже в этом году.

Мы научились!

- Какие новые технологии переработки отходов появились в стране за три года вашей работы?

- Наша работа в первые три года была направлена, в первую очередь, на техническое перевооружение системы раздельного сбора отходов, их сортировки, подготовки к использованию. Чтобы мы могли загрузить существующие мощности по переработке в стране. В 2014-2015 годах за счёт средств производителей товаров и упаковки мы ввели в эксплуатацию 33 новые линии сортировки коммунальных отходов, приобрели 67 мусоровозов, 81 погрузчик, 47 автомобилей, 75 прессов, 18 400 контейнеров для раздельного сбора вторсырья и 700 контейнеров для сбора ламп и батареек.

На базе "БелВТИ" установлена линия по переработке батареек. Пока что провели опытный запуск, сейчас оборудование перебазировали в Смолевичи, и в этом году оно будет работать. Батарейки разбирают на составляющие, которые направляют на вторичное использование или переработку. Еще в этом году на Борисовском заводе пластмассовых изделий начнут перерабатывать загрязненную полимерную пленку, - после гродненского "Белвторполимера" это уже второе предприятие. В 2014-м запустили на "Гомельхимторге" переработку автомобильных шин.



Вот такие бруски получаются после переработки шин. Их используют в качестве напольного покрытия на фермах.

- А что с упаковками типа Tetra Pak? Их то начинали перерабатывать, то прекращали…

- В Добруше пытались перерабатывать промышленные, незагрязненные отходы от "тетрапаков", но потом свернули опыт. На некоторых сортировочных станциях отбирали "тетрапаки", прессовали и отправляли на переработку в Россию. Сейчас в Беларуси эта упаковка нигде не перерабатывается, но некоторые предприятия – например, "Экорес", - собирают их. В прошлом году "БелГипс-Эко" в Минске начал навешивать так называемые «рюкзаки» для тетрапака на зеленые контейнеры для сбора макулатуры. А если вы таких не встречали, то можете выбрасывать свои пачки от сока и молока в контейнеры для сбора пластика. На сортировке "тетрапаки" отберут и со временем отправят на переработку за границу. Чтобы было выгодно строить собственный завод по переработке "тетрапаков", надо собирать их более 20 тысяч тонн в год. В Беларуси же всего за год образуется 9-11 тысяч тонн такой упаковки. Так что пока переработка невыгодна – но в будущем, возможно, использовать "тетрапаки" при производстве RDF-топлива. Туда же – на сжигание – можно будет отправлять и металлизированную упаковку от чипсов, сухариков и т.п. Металлизированную упаковку технически невозможно или экономически нецелесообразно перерабатывать путем ресайклинга, ее либо сжигают, либо захоранивают. И мы постараемся извлечь максимум пользы – как за границей.

- Про некоторые европейские страны говорят: им мало своего мусора – так они еще из-за границы завозят отходы и перерабатывают. А Беларусь покупает отходы?

- Беларусь закупает не отходы, а вторсырье за рубежом, чтобы загрузить мощности перерабатывающих заводов. Правда, импорт снизился, и в значительной степени потому, что белорусы стали ответственнее и все больше отходов собирают раздельно. С 2008 по 2015 объем сбора бумаги вырос со 175 до 323 тысяч тонн, стекла - с 28 до 164 тысяч тонн, пластмассы – с 17 до 52 тысяч тонн, автомобильных шин – с 13 до 43 тысяч тонн. Больше собираем – больше и перерабатываем. Спасибо всем, кто поддерживает раздельный сбор отходов!

