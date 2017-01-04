МИНСК, 5 янв – Sputnik. Более 400 единиц снегоуборочной техники заняты на ликвидации последствий ночного снегопада в Минске, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

В среду в Беларусь пришел циклон Axel – прошли обильные снегопады, что несколько осложнило ситуацию на дорогах не только столицы, но и в ряде регионов. Ранее синоптики предупредили, что после прохождения циклона в Беларуси ожидается существенное похолодание.

"В Минске работает 417 единиц техники, используется 742 тонны соли", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что затруднений в уборке снега не наблюдается, технику сопровождают экипажи ГАИ.

По информации столичной Госавтоинспекции, ситуация с движением на улицах столицы остается спокойной.

По данным Гидромета, в Минске в четверг ожидается кратковременный снег, вероятна слабая метель. Термометры днем покажут–9..11°С, к вечеру температура понизится до –15°С.