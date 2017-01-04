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ГУВД: в Минске чистят снег более 400 единиц техники

05.01.2017 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Более 400 единиц снегоуборочной техники заняты на ликвидации последствий ночного снегопада в Минске, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

ГУВД: в Минске чистят снег более 400 единиц техники
© flickr.com/ Susanne Nilsson
Гидромет о погоде в четверг: метель, сильный ветер и похолодание до –15°С

В среду в Беларусь пришел циклон Axel – прошли обильные снегопады, что несколько осложнило ситуацию на дорогах не только столицы, но и в ряде регионов. Ранее синоптики предупредили, что после прохождения циклона в Беларуси ожидается существенное похолодание.

"В Минске работает 417 единиц техники, используется 742 тонны соли", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что затруднений в уборке снега не наблюдается, технику сопровождают экипажи ГАИ. 

По информации столичной Госавтоинспекции, ситуация с движением на улицах столицы остается спокойной.

По данным Гидромета, в Минске в четверг ожидается кратковременный снег, вероятна слабая метель. Термометры днем покажут–9..11°С, к вечеру температура понизится до –15°С.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации столичной Госавтоинспекции, ситуация с движением на улицах столицы остается спокойной.

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