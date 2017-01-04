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ГУВД: в Минске чистят снег более 400 единиц техники
05.01.2017 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Более 400 единиц снегоуборочной техники заняты на ликвидации последствий ночного снегопада в Минске, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.
В среду в Беларусь пришел циклон Axel – прошли обильные снегопады, что несколько осложнило ситуацию на дорогах не только столицы, но и в ряде регионов. Ранее синоптики предупредили, что после прохождения циклона в Беларуси ожидается существенное похолодание.
"В Минске работает 417 единиц техники, используется 742 тонны соли", – сказали в ГУВД.
Там также сообщили, что затруднений в уборке снега не наблюдается, технику сопровождают экипажи ГАИ.
По информации столичной Госавтоинспекции, ситуация с движением на улицах столицы остается спокойной.
По данным Гидромета, в Минске в четверг ожидается кратковременный снег, вероятна слабая метель. Термометры днем покажут–9..11°С, к вечеру температура понизится до –15°С.
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По информации столичной Госавтоинспекции, ситуация с движением на улицах столицы остается спокойной.
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