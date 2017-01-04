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Пассажиры отменных рейсов вылетели в Калининград только утром 5 января

05.01.2017 09:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Пассажиры отмененных накануне рейсов вылетели в Калининград утром в четверг, сообщили Sputnik в пресс-службе компании "Белавиа".

Пассажиры отменных рейсов вылетели в Калининград только утром 5 января
© Sputnik Виктор Гусейнов
Пассажирам отмененного рейса в Калининград предлагают лететь вечером

Отмена рейсов была связана с тем, что более суток калининградский аэропорт "Храброво" был закрыт и возобновил свою работу только в 07.00 (по минскому времени) в четверг. Калининградский аэропорт не принимал и не отправлял самолеты в связи с инцидентом, который произошел поздно вечером во вторник с лайнером "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва – Калининград: при посадке самолет выкатился на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы, у него сломалась передняя стойка шасси. Пассажиров (167 человек), а также членов экипажа пришлось эвакуировать с помощью надувных аварийных трапов.

"Рейс в Калининград вылетел по расписанию в 08:25. На его борту смогли улететь и пассажиры отмененных накануне рейсов. Всего 92 пассажира", – рассказали в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Для того чтобы смогли улететь все пассажиры, компания заменила борт: вместо следующего обычно по этому маршруту компактного самолета CRJ-100/200 в Калининград улетел Boeing 737-800.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы вместить пассажиров трех рейсов – двух отмененных накануне и одного планового – авиакомпания "Белавиа" вместо CRJ-100/200 использовала Boeing 737-800.

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