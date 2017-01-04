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ГУВД: Затруднений в дорожной обстановке в Минске в связи со снегопадом нет

05.01.2017 09:33 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 января. Затруднений в дорожной обстановке в Минске в связи со снегопадом нет, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

В связи со снегопадом, который принес циклон Axel, коммунальные службы 5 января ведут уборку снега, чтобы обеспечить бесперебойную работу транспортной структуры столицы, говорится в сообщении. Отмечается, что "минская милиция оказывает всевозможную помощь в обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка".

В Минске на уборке снега в настоящее время работает 417 единиц техники. Затруднений в ее работе не наблюдается, технику сопровождают экипажи ГАИ, говорится в сообщении ГУВД. Дорожные службы намерены использовать сегодня для борьбы с гололедом 742 тонны соли.

Белгидромет предупредил, что в течение текущего дня в Беларуси ожидается резкое похолодание, в Минске в течение дня ожидается понижение до минус 13—15°С. Похолодание будет сопровождаться резким порывистым ветром

БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 января. Затруднений в дорожной обстановке в Минске в связи со снегопадом нет, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома. В связи со снегопадом, который принес...

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